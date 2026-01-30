Maahanmuuttovirasto: Suomeen yhä vähemmän tulijoita – Etenkin työperäisten hakemusten määrä laski

Maahanmuutto Suomeen on laskussa, kertoo Maahanmuuttovirasto. Syiksi nähdään turvallisuustilanne, talouslama ja hallituksen lakimuutokset. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Virastoon tuli viime vuonna kaikkiaan runsaat 180 000 eriperusteista hakemusta. Toissa vuonna hakemuksia tuli yli 196 000.

Viraston mukaan työntekijöiden, opiskelijoiden ja kansainvälisen suojelun hakemusmäärät vähenivät viime vuonna, mutta perheenjäsenten hakemusmäärissä oli pientä kasvua.

Virasto teki viime vuonna yhteensä vajaat 178 000 päätöstä. Myönteisten päätösten osuus laski viime vuonna toissa vuoteen verrattuna. Viime vuonna tehdyistä päätöksistä 80 prosenttia oli myönteisiä ja yhdeksän prosenttia kielteisiä.

Vuonna 2024 päätöksistä 84 prosenttia oli myönteisiä ja seitsemän prosenttia kielteisiä. Muut päätökset koskivat esimerkiksi asian raukeamista tai hakemuksen tutkimatta jättämistä.

- Esimerkiksi turvallisuusympäristön muutokset, taloustilanne sekä hallitusohjelman toimeenpano lakimuutoksineen ovat osittain näkyneet Suomeen suuntautuvassa maahanmuutossa, Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Ilkka Haahtela sanoo tiedotteessa.

Virasto teki oleskelulupapäätöksiä vajaat 110 000, turvapaikkapäätöksiä reilut 5 000 ja tilapäisen suojelun päätöksiä vajaat 11 000 kappaletta.

TYÖPERÄISEN maahanmuuton hakemusten kokonaismäärä laski viime vuonna 25 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna.

Suurimmat hakijakansalaisuudet työperusteisissa oleskeluluvissa olivat viime vuonna Intia, Filippiinit, Kiina, Vietnam ja Thaimaa.

- Työperäisen maahanmuuton vähentyminen johtuu ensisijaisesti Suomen talouden viime vuosien heikosta kehityksestä. Yritysten ja organisaatioiden epävarmat tulevaisuudennäkymät sekä korkea työttömyys ovat vähentäneet ulkomaisen työvoiman kysyntää, Maahanmuuttoviraston tietopalveluiden johtaja Johannes Hirvelä sanoo tiedotteessa.

Opiskelijoiden ensimmäisten oleskelulupahakemuksien määrä väheni viime vuonna neljä prosenttia vuodesta 2024. Suomeen haetaan tällä hetkellä opiskelemaan erityisesti Bangladeshista, Nepalista, Sri Lankasta, Intiasta ja Pakistanista. Opiskelijoille myönnettiin viime vuonna yhteensä hieman yli 10 000 ensimmäistä oleskelulupaa.

Perheenjäsenet jättivät viime vuonna ennätykselliset lähes 24 000 ensimmäistä oleskelulupahakemusta. Hakemusmäärä nousi hieman yli sadalla edellisestä vuodesta. Oleskelulupia perhesiteen perusteella hakivat eniten Sri Lankan, Filippiinien, Intian, Bangladeshin ja Nepalin kansalaiset.

ENSIMMÄISIÄ turvapaikkahakemuksia jätettiin viime vuonna 15 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024. Myös uusintahakemusten määrä väheni.

Yhteensä ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin hieman yli 2 000 ja uusintahakemuksia vajaat 500. Eniten turvapaikkahakemuksia jättivät Afganistanin, Irakin, Somalian, Venäjän ja Turkin kansalaiset.

- Vaikka konflikteja ja kriisejä on ollut useampia viime vuodenkin aikana, turvapaikkahakemusten lasku jatkui. Turvapaikkahakemusten määrät ovat kuitenkin alttiita nopeille muutoksille, jos keskeisten lähtöalueiden poliittisessa tai turvallisuustilanteessa tapahtuu suuria muutoksia, Hirvelä sanoo.

Suomeen saapuvien ukrainalaisten määrä laski hieman viime vuonna vuoden 2024 tasosta. Suomessa jätettiin viime vuonna hieman yli 12 000 tilapäisen suojelun hakemusta. Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Venäjän hyökkäyksen takia Ukrainasta paenneille.

Teksti: STT/Tuomas Savonen