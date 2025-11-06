Ulkomaat
6.11.2025 07:47 ・ Päivitetty: 6.11.2025 09:50
Maailman johtajat etsivät taas keinoja hillitä ilmastonmuutosta
Maailman johtajia kokoontuu tänään Belemiin Brasiliaan YK:n COP30-ilmastohuippukokoukseen. Paikalla on myös presidentti Alexander Stubb.
Stubb pitää huippukokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Lisäksi Stubb osallistuu teemaistuntoihin, jotka käsittelevät metsää, meriä ja energiaa. Niitä isännöi Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva.
Stubbilla on kokouksessa lisäksi useita tapaamisia, mukaan lukien kahdenvälinen tapaaminen Lulan kanssa.
Valtionjohtajien huippukokous edeltää ilmastokokouksessa 10.-21. marraskuuta käytäviä neuvotteluita. Niissä Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.). Ilmastokokoukseen osallistuvat myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.).
VUOSITTAISESSA YK:n ilmastokokouksessa edistetään toimia Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Keskeisiä teemoja Belemin-kokouksessa ovat uudet kansalliset päästövähennyssitoumukset sekä globaalit sopeutumisen indikaattorit, joiden avulla voidaan arvioida maiden edistymistä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.
YK:n ympäristöohjelma (UNEP) varoitti tiistaina julkaistussa raportissaan, että maiden päästövähennyssitoumukset eivät rajoita ilmaston lämpenemistä läheskään tarpeeksi, jotta tuhoisilta ilmastovaikutuksilta voitaisiin välttyä.
Viime vuosi oli ensimmäinen kalenterivuosi, jolloin maapallon keskilämpötila ylitti esiteollisen tason 1,5 asteella. Pariisin sopimuksissa mainittu 1,5 asteen raja on niin sanottu ilmastollinen raja, jota ei ole vielä kuitenkaan rikottu.
Koska 1,5 asteen pysyvä ylitys on alkamassa näyttää väistämättömältä, maiden huomio on siirtynyt rajapyykin ylittämisen välttämisestä siihen, kuinka nopeasti lämpötilat voidaan palauttaa vähemmän riskialttiille tasoille.
Tutkijat varoittavat, että 1,5 asteen ylitys voimistaisi äärimmäisiä sääilmiöitä, kuten hurrikaaneja ja tulvia, sekä lisäisi ennätyslämpötilojen todennäköisyyttä. Rajapyykin ohittaminen voisi niin ikään johtaa tuhoisien keikahduspisteiden ylitykseen. Keikahduspisteitä ovat esimerkiksi Grönlannin ja Läntisen Etelämantereen jäätiköiden romahdukset.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.