Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

6.11.2025 07:47 ・ Päivitetty: 6.11.2025 09:50

Maailman johtajat etsivät taas keinoja hillitä ilmastonmuutosta

LEHTIKUVA / AFP / NELSON ALMEIDA

Maailman johtajia kokoontuu tänään Belemiin Brasiliaan YK:n COP30-ilmastohuippukokoukseen. Paikalla on myös presidentti Alexander Stubb.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Stubb pitää huippukokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Lisäksi Stubb osallistuu teemaistuntoihin, jotka käsittelevät metsää, meriä ja energiaa. Niitä isännöi Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva.

Stubbilla on kokouksessa lisäksi useita tapaamisia, mukaan lukien kahdenvälinen tapaaminen Lulan kanssa.

Valtionjohtajien huippukokous edeltää ilmastokokouksessa 10.-21. marraskuuta käytäviä neuvotteluita. Niissä Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.). Ilmastokokoukseen osallistuvat myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.).

VUOSITTAISESSA YK:n ilmastokokouksessa edistetään toimia Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskeisiä teemoja Belemin-kokouksessa ovat uudet kansalliset päästövähennyssitoumukset sekä globaalit sopeutumisen indikaattorit, joiden avulla voidaan arvioida maiden edistymistä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

YK:n ympäristöohjelma (UNEP) varoitti tiistaina julkaistussa raportissaan, että maiden päästövähennyssitoumukset eivät rajoita ilmaston lämpenemistä läheskään tarpeeksi, jotta tuhoisilta ilmastovaikutuksilta voitaisiin välttyä.

Viime vuosi oli ensimmäinen kalenterivuosi, jolloin maapallon keskilämpötila ylitti esiteollisen tason 1,5 asteella. Pariisin sopimuksissa mainittu 1,5 asteen raja on niin sanottu ilmastollinen raja, jota ei ole vielä kuitenkaan rikottu.

Koska 1,5 asteen pysyvä ylitys on alkamassa näyttää väistämättömältä, maiden huomio on siirtynyt rajapyykin ylittämisen välttämisestä siihen, kuinka nopeasti lämpötilat voidaan palauttaa vähemmän riskialttiille tasoille.

Tutkijat varoittavat, että 1,5 asteen ylitys voimistaisi äärimmäisiä sääilmiöitä, kuten hurrikaaneja ja tulvia, sekä lisäisi ennätyslämpötilojen todennäköisyyttä. Rajapyykin ohittaminen voisi niin ikään johtaa tuhoisien keikahduspisteiden ylitykseen. Keikahduspisteitä ovat esimerkiksi Grönlannin ja Läntisen Etelämantereen jäätiköiden romahdukset.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
5.11.2025
SDP:n kansanedustaja yllättää, puolustaa haukuttua lakiesitystä: ”En tykkää siitä, että pelotellaan ihmisiä”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
5.11.2025
Arvio: Ensin Anna Eriksson, nyt Herra Ylppö – näin vätysmies putoaa pohjalle eron jälkeen
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
5.11.2025
Ex-kansanedustaja muutti Moskovaan – eduskunta jatkaa velkojen perimistä
Lue lisää

Petri Jääskeläinen

Tiede ja teknologia
6.11.2025
Kohusaarnaaja pääsee Vantaalla kouluun ”parantamaan sairaita” – puoskarointi ei haittaa kaupunkia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU