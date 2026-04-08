Maailman johtajat kommentoivat Iranin ja Yhdysvaltojen aselepoa – Stubb: Tervetullut uutinen

EU:n diplomaattipalvelu on ilmoittanut, että EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas matkustaa tänään Saudi-Arabiaan. Kallaksen on määrä tavata muun muassa maan ulkoministeri, prinssi Faisal bin Farhan.

Kallas kertoi viestipalvelu X:ssä keskustelleensa Pakistanin ulkoministeri Ishaq Darin kanssa ja kiittäneensä tätä alustavan sopimuksen varmistamisesta.

- Sovittelun ovien on pysyttävä auki, sillä sodan perimmäiset syyt ovat edelleen ratkaisematta, Kallas kirjoitti.

Pakistan on toiminut neuvotteluissa välittäjänä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti varhain keskiviikkona lykkäävänsä uhkaamaansa iskua Iraniin kahdella viikolla sen jälkeen, kun hän oli keskustellut Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin ja maan asevoimien edustajan kanssa.