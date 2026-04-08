8.4.2026 08:05 ・ Päivitetty: 8.4.2026 08:25
Maailman johtajat kommentoivat Iranin ja Yhdysvaltojen aselepoa – Stubb: Tervetullut uutinen
Yhdysvaltojen ja Iranin solmima kahden viikon aselepo on herättänyt varovaisen positiivisia reaktioita kansainvälisesti. Maat kertoivat aselevosta keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.
EU:n diplomaattipalvelu on ilmoittanut, että EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas matkustaa tänään Saudi-Arabiaan. Kallaksen on määrä tavata muun muassa maan ulkoministeri, prinssi Faisal bin Farhan.
Kallas kertoi viestipalvelu X:ssä keskustelleensa Pakistanin ulkoministeri Ishaq Darin kanssa ja kiittäneensä tätä alustavan sopimuksen varmistamisesta.
- Sovittelun ovien on pysyttävä auki, sillä sodan perimmäiset syyt ovat edelleen ratkaisematta, Kallas kirjoitti.
Pakistan on toiminut neuvotteluissa välittäjänä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti varhain keskiviikkona lykkäävänsä uhkaamaansa iskua Iraniin kahdella viikolla sen jälkeen, kun hän oli keskustellut Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin ja maan asevoimien edustajan kanssa.
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi suhtautuvansa aselepoon myönteisesti.
Viestipalvelu X:ssä asiaa kommentoineen von der Leyenin mukaan aselepo tuo kaivattua liennytystä Lähi-idän tilanteeseen.
MYÖS Britannian pääministeri Keir Starmer matkustaa tänään Lähi-itään. Pääministerin kanslian mukaan Starmerin matkustaa Persianlahdelle keskustelemaan paikallisten johtajien kanssa.
Britannian yleisradio BBC raportoi, että Starmerin kanslian mukaan pääministerin odotetaan keskustelevan diplomaattisista toimista aselevon tukemiseksi ja ylläpitämiseksi.
Starmer sanoi viestissään viestipalvelu X:ssä suhtautuvansa myönteisesti aseleposopimukseen. Starmerin mukaan sopimus tuo hetken helpotuksen Lähi-idän alueelle ja koko maailmalle.
Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoi niin ikään suhtautuvansa myönteisesti Yhdysvaltain ja Iranin yöllä solmimaan aselepoon. Merz sanoi lausunnossaan, että tavoitteena on nyt oltava se, että lähipäivinä sodalle neuvotellaan pysyvä loppu. Tämä voidaan liittokanslerin mukaan saavuttaa vain diplomaattisin keinoin.
Merzin mukaan Saksa tulee osallistumaan asianmukaisella tavalla vapaan merenkulun turvaamiseen Hormuzinsalmessa.
Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi pitävänsä aselepoa erittäin hyvänä asiana. Puolustus- ja turvallisuusviranomaisten kokouksessa aselepoa kommentoinut Macron sanoi toivovansa, että aselepo kattaa myös Libanonin kokonaisuudessaan.
PRESIDENTTI Alexander Stubb on niin ikään kommentoinut aselepoa. Stubb sanoi viestipalvelu X:ssä, että aselepo Iranin ja Yhdysvaltojen välillä on tervetullut uutinen.
- Tuemme kaikkia pyrkimyksiä sodan päättämiseksi ja pysyvämmän sovun saamiseksi Hormuzinsalmelle ja koko Lähi-idän alueelle, Stubb kirjoitti viestissään.
Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi aiemmin keskiviikkona pitävänsä aselepoa tervetulleena. Guterresin kommentista kertoi hänen tiedottajansa Stephane Dujarric.
Guterres kehotti kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan ja pitämään kiinni aselevosta, jotta voidaan luoda edellytykset kestävälle ja kattavalle rauhalle alueella.
Australian pääministeri Anthony Albanese sanoi puolestaan toivovansa, että aselepoa noudatetaan.
- Kehotamme edelleen kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja suojelemaan siviilejä, Albanesen kanslian lausunnossa sanottiin.
Uusi-Seelanti sanoi suhtautuvansa myönteisesti tulitaukoon mutta varoitti, että rauhan turvaamiseksi on vielä paljon työtä tehtävänä.
- Tulevina päivinä ja viikkoina Uusi-Seelanti tukee kaikkia pyrkimyksiä, joilla pyritään saamaan aikaan kestävä ja pysyvä ratkaisu tähän konfliktiin, ulkoministeri Winston Petersin tiedottaja sanoi lausunnossa.
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) puolestaan kertoi viestipalvelu X:ssä puhuneensa keskiviikkoaamuna Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin kanssa.
- Suomi toivottaa tervetulleeksi uutisen tulitauosta ja neuvotteluiden uudelleenaloittamisesta, Valtonen kirjoitti.
Valtosen mukaan Suomi on valmis tukemaan rauhaa alueella. Valtosen mukaan Suomi vaatii kaikkien ihmisten turvallisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamista kuten YK:n peruskirjassa on määrätty.
Uutista muokattu klo 11.17: täydennetty Kallaksen ja Starmerin matkoilla ja muutettu jutun rakennetta kauttaaltaan. Lisätty klo 11.24 Valtosen kommentit.
