7.1.2026 13:13 ・ Päivitetty: 7.1.2026 13:13

Maailman meret lämpenevät – viime vuosi oli Itämerellä mittaushistorian toiseksi lämpimin

iStock
Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa myös meriin. Kuvassa tyyni Itämeri kuvattuna Ruotsin Skutskärissä.

Viime vuosi oli mittaushistorian toiseksi lämpimin Itämerellä, kertoi Saksan kansallinen merenkulun ja vesistöntutkimuksen laitos BSH keskiviikkona. Laitoksen mittaushistoria Itämereltä alkaa vuodesta 1990.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Laitoksen tiedotteen mukaan Itämerellä keskimääräinen pintalämpötila oli viime vuonna 9,7 astetta, joka on 1,1 astetta pitkän aikavälin keskiarvoa lämpimämpi.

Laitoksen mittauksissa vain vuosi 2020 on ollut Itämerellä viime vuotta lämpimämpi.

BSH kertoi myös, että viime vuosi oli Pohjanmerellä vuonna 1969 alkaneen mittaushistorian lämpimin. Ilmastotiimin johtaja Tim Kruschke sanoi tiedotteessa, että Pohjanmeren keskilämpötila oli 11,6 astetta.

Merien lämpötilat ovat nousussa eri puolilla maailmaa. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa merien lämpötiloihin.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

