Maailman pörssejä painavat huolet Yhdysvaltain pankkisektorin ja luottomarkkinoiden tilasta

Epäilyt Yhdysvaltain pankkisektorin ja luottomarkkinoiden tilasta ovat lisänneet sijoittajien huolia. Jo ennestään harmaita hiuksia ovat aiheuttaneet Yhdysvaltain ja Kiinan uudesti kiristyneet kauppajännitteet, mahdollinen teknologiayritysten pörssikupla ja Yhdysvaltain hallinnon yhä jatkuva sulku.

Näihin päiviin saakka Yhdysvaltain pörssit ovat olleet kuukausia jatkuneessa nousukiidossa, ja jotkin indeksit ovat rikkoneet useita ennätyksiä.

Tunnelmat kuitenkin latistuivat tällä viikolla sen jälkeen, kun kaksi alueellista yhdysvaltalaispankkia ilmoittivat lainoihinsa liittyvistä ongelmista.

Zions Bancorporation -pankki kertoi noin 50 miljoonan dollarin alaskirjauksesta, joka kytkeytyi sen tytäryhtiön myöntämiin lainoihin. Western Alliance -pankki taas ilmoitti, ettei se ollut saanut luvattua vakuutta eräältä lainanottajalta. Uutistoimisto Bloombergin mukaan tapaukset kytkeytyvät samaan epäiltyyn petosvyyhtiin.

UUTISET käynnistivät pankkiosakkeiden myyntiaallon Wall Streetillä, ja kaikki kolme pörssin pääindeksiä sulkeutuivat torstaina pakkasella.

Tappiot levisivät Aasiaan, jossa Hongkongin ja Shanghain pörssi-indeksit laskivat perjantaina yli kaksi prosenttia. Myös Tokiossa pörssi sulkeutui yli prosentin miinuksella.

Euroopassa niin Frankfurtin, Lontoon kuin Pariisinkin pörssit avautuivat perjantaina selvästi pakkasella.

Iltapäivällä Lontoo ja Frankfurt olivat edelleen yli prosentin laskussa. Sen sijaan Pariisissa laskua oli kiritty päivän mittaan umpeen, vaikka käyrä osoittikin yhä alas. Alakulo välittyi myös Suomeen, jossa Helsingin pörssin yleisindeksi oli reilun prosentin laskussa.

Euroopassakin kurssilaskun syynä on pitkälti sijoittajien huoli pankkisektorista.

Frankfurtissa esimerkiksi Deutsche Bank in kurssi oli iltapäivällä vajaan kuuden prosentin luisussa. Samoin Lontoossa brittiläisen Barclays-pankin kurssi oli vajaat kuusi prosenttia miinuksella. Pariisin pörssiin listattu Societe Generale -pankki oli puolestaan vajaan viiden prosentin laskussa.

- Pankkisektori on tämänpäiväisen pienehkön myyntiaallon perimmäinen syy, sanoi sijoituspalveluita tarjoavan AJ Bell -yhtiön sijoitusjohtaja Russ Mould uutistoimisto AFP:n mukaan.

Hän lisäsi, että sijoittajissa on alkanut herätä epäilyksiä siitä, miksi pankeilla on ollut lyhyen ajan sisään huomattavan paljon ongelmia. Kysymykset kohdistuvat hänen mukaansa siihen, viittaavatko ongelmat pankkien huonoon riskienhallintaan ja löyhiin käytäntöihin lainanannossa.

KULUNEEN viikon tapahtumien lisäksi taustalla kummittelevat myös kaksi isompaa konkurssia, jotka tapahtuivat Yhdysvalloissa viime kuussa.

Ensin subprime-lainoittaja ja käytettyjen autojen myyjä Tricolor Auto hakeutui konkurssiin. Tricolor erikoistui tarjoamaan lainoja asiakkaille, joiden luottotiedot olivat rajalliset tai niitä ei ollut ollenkaan.

Tricolorin romahdusta seurasi autojen varaosayritys First Brandsin konkurssi. Uutistoimisto Bloombergin mukaan varaosatoimittajan velat olivat nousseet yli kymmeneen miljardiin dollariin.

Tapahtumat ovat laimentaneet sijoittajien keskuudessa vuoden mittaan virinnyttä optimismia.

- Alueellisten pankkien volatiliteetti yhdistettynä subprime-lainoja tarjoavan Tricolorin romahdukseen on saanut sijoittajat kyseenalaistamaan Yhdysvaltain luottomarkkinoiden tilan laajemmin, sanoo senioristrategi Rodrigo Catril National Australia Bankista uutistoimisto AFP:n mukaan.

Jo aiemmin on pelätty, että erityisesti teknologiayrityksiä on arvostettu pörssissä yläkanttiin mahdollisen tekoälybuumin ruokkimassa kuplassa, joka saattaa olla pian puhkeamassa.

KULUNEELLA viikolla sijoittajat ovat lisäksi huolestuneet Yhdysvaltojen tullikiistan pahentumisesta Kiinan kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi noin viikko sitten määrätä Kiinalle sadan prosentin tullimaksut. Trumpia korventavat Kiinan asettamat vientirajoitukset harvinaisille maametalleille.

Oman mausteensa soppaan on tuonut Yhdysvaltain liittovaltion hallinnon sulku, jonka lopettamisessa ei ole Washingtonissa edistytty.

Sulku on viivästyttänyt esimerkiksi keskeisten talouslukujen julkaisemista. Maan keskuspankki Fed tarvitsee tietoja tehdäkseen päätöksiä Yhdysvaltain rahapolitiikasta.

Sijoittajien huolia ovat jonkin verran hälventäneet odotukset, että keskuspankki olisi laskemassa ohjauskorkojaan ainakin vielä kerran tänä vuonna. Tosin tämäkin oletus korkojen laskusta perustuu tietoihin Yhdysvaltain työmarkkinoiden heikentymisestä.

Eetu Halonen / STT