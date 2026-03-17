Maailmantilanne ei ole vaikuttanut kasvu- ja työllisyysodotuksiin teknologiateollisuudessa

Teknologiateollisuudessa kasvu on jatkunut alkuvuoden aikana, vaikka kauppa- ja geopoliittinen tilanne on muuttunut epävarmemmaksi, Teknologiateollisuuden kyselystä selviää.

Helmikuun alussa julkaistu tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu kertoi, että toimialan tilauskertymissä näkyy käänne parempaan. Maaliskuussa tehdyn Teknologiateollisuuden kyselyn perusteella vuodenvaihteessa piristynyt kasvu on jatkunut. Uudet tilaukset ja tilauskannat ovat vahvistuneet ja työllisyyden odotetaan paranevan niin suurissa kuin pienemmissä yrityksissä. Kyselyyn on vastannut 9.-13. maaliskuuta 340 Teknologiateollisuuden jäsenyritystä.

– 2020-luku näyttää keksivän meille yhä uusia haasteita, mutta kysely osoittaa, että yritykset ovat sopeutumassa kriiseihin, jatkavat liiketoimintaa ja suhtautuvat maailmantilanteeseen rauhallisesti. Avovastauksista huokuu kuitenkin isosti epävarmuuden lisääntyminen entisestään, ja riskit kasvun tyrehtymiselle ovatkin edelleen suuret, johtava ekonomisti Hanne Mikkonen sanoo tiedotteessa.

Lähi-idän tilanteella ei ole kyselyn mukaan merkittäviä suoria, välittömiä vaikutuksia pääosaan teknologiateollisuuden yrityksiä juuri nyt. Sodan pitkittyessä niitä kuitenkin voi olla odotettavissa viiveellä. Iranin sodan ennakoidaan pitkittyessään heikentävän asiakkaiden investointihaluja, häiritsevän vientituotteiden kuljetuksia ja nostavan hintoja.

– Tämä saattaa olla omiaan kampittamaan viime kuukausina piristynyttä kasvua. Vaikka parantuneet tilauskertymät luovat positiivista näkymää tähän vuoteen, meidän tulee varautua taloudessa myös turbulentteihin aikoihin, Mikkonen sanoo.

Enemmistö kyselyyn vastanneista yrityksistä aikoo tämänhetkisestä epävarmuudesta huolimatta lisätä investointeja. Erityisesti aiotaan panostaa digitalisaatioon, tekoälyyn sekä tutkimukseen ja kehitykseen. Kyselyn mukaan myös kone- ja laiteinvestointien määrä on kasvamassa.

Iranin sota on Mikkosen mukaan hyvä muistutus siitä, että riippuvuus fossiilisista polttoaineista on iso riski.

– Nyt olisi ensiluokkaisen tärkeää luoda yrityksille kannusteita energiamurroksen entistä voimakkaampaan edistämiseen koko Euroopassa, Mikkonen sanoo.