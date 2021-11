”Maakuntavero pitää ehdottomasti pysäyttää” – Kokoomus avasi aluevaalikampanjansa ”maalaisjärki” -teemalla

Kokoomus lähtee tammikuun aluevaaleihin puhumalla palveluiden digitaalisuudesta ja haukkumalla hallituksen sote-uudistusta liiasta hallintoon keskittymisestä. Puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan sote-palveluissa on olennaista jonoista hoitoonpääsy ja kestävä taloudenhoito. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Jonossa ei tunnetusti kukaan ole parantunut, Orpo sanoi

Ratkaisun hoitoopääsyyn on etävastaanottojen käyttöönotto kaikilla alueilla. Kokoomus haluaa alueille myös palvelusetelit, joilla julkisen puolen jonoja voidaan purkaa yksityisille palveluntarjoajille. Avainsanoina on Sipilän hallituskaudelta tutut valinnanvapaus ja monituottajamalli. Kokoomuksen aluevaalikampanjan teemana on ”ei hyvinvointia ilman tervettä maalaisjärkeä”.

Kokoomus ajaa aluevaalien yhteydessä myös lakisääteistä terapiatakuuta, joka varmistaisi mielenterveyspalveluihin pääsyn ilman jonotusta.

Orpo korosti, että Suomen historian suurimman hallinnollisen uudistuksen voimaan astumiseen on 13,5 kuukautta eikä kuntien tilinpäätösten ja budjetin perusteella määräytyvästä rahoituksen lähtötasosta ole alueilla tietoa. Alueille siirtyy kunnista 220 000 työntekijää.

– Homma on valitettavasti suurimmassa osassa Suomea aivan levällään, Orpo sanoi ja totesi, että alueilla on hätä.

Samaan aikaan sote-uudistuksen kanssa tulee voimaan myös hoitajamitoitus, ja kela-korvausten leikkaus siirtää painetta yksityiseltä julkiselle.

– Hallitus on kasaamassa sellaista ongelmien ryteikköä keväälle 2023, että minua hirvittää.

Orpo korosti myös, ettei kokoomus kannata maakuntaveron käyttöönottoa.

– Maakuntavero pitää ehdottomasti pysäyttää. Kukaan meistä ei usko, että verotaso pysyy nykyisellään, jos tulee yksi verottava käsi lisää.