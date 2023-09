”Maan hallitus ei voi seistä tumput suorina” – SDP:n kolmikolta kysymys Sunilan tehtaasta

SDP:n kansanedustajatrio Timo Suhonen, Niina Malm ja Juha Viitala ovat jättäneet tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen vastattavaksi Stora Enson aikeesta myydä Kotkan Sunilan tehdas. DEMOKRAATTI Demokraatti

Yhtiö ilmoitti kesäkuun puolivälissä lopettavansa sellutehtaan toiminnan. Kirjallisen kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Timo Suhonen vaatii tiukasti toimia maan hallitukselta.

– Valtion pitää yhtenä suurena yhtiönomistajana käyttää omistajaohjausta työllisyyden nimissä. Kun 240 puunjalostuksen ammattilaista ajetaan perinteisellä tehdaspaikkakunnalla kilometritehtaalle, ei maan hallitus yhtiön omistajana voi seistä tumput suorina, hän toteaa tiedotteessa.

Maan hallituksen tehtävä on pitää työvoima erityisessä suojeluksessa, Suhonen painottaa.

– Siksi odotan Orpon hallitukselta toimia, jotta Sunilan toiminta voisi jatkua vaikkapa uuden omistajan ja uuden tuotannon kautta.

Hänen mielestään tärkeää on nyt, että kauppa tehtaasta on mahdollinen, eikä asiassa ryhdytä ”samanlaiseen karhunsoutuun kuin viime syksynä ja vuodenvaihteessa, kun sama yhtiö souti ja huopasi Anjalankosken paperitehtaan myynnin kanssa”.

ITÄ-SUOMI ja etenkin Kaakonkulma ovat ottaneet iskua kovaa rajan sulkeuduttua, imatralainen Niina Malm huomauttaa. Se näkyy hänen mukaansa talouden, työllisyyden ja inhimillisen elämänkin taantumisena alueella.

– On selvää, että puuraaka-aineen tuonnin loputtua idästä ja sen aiheuttaman hinnannousun myötä kannattavuus on koetuksella, mutta odottaisin malttia suurten peruuttamattomien johtopäätösten tekemisessä. Sunilan ammattilaisten osaamiselle on varmasti käyttöä, kun uudet puuraaka-ainepohjaiset tuotteet ja teknologiat lyövät itsensä läpi.

TYÖSUOJELUVALTUUTETUN tehtävistä Satakunnasta eduskuntaan valittu Juha Viitala pitää hyvänä merkkinä, jos Sunilan ostajiksi on kiinnostusta.

– Tehdashan on ollut lakkautuslistalla aiemminkin seisomassa. Mutta pohjimmiltaan kyse on irtisanomisen helppoudesta verrattuna moniin kilpailijamaihin. Se ei oikeasti paranna alan vetovoimaa nuorten silmissä. Eivät nuoret halua joutua heittopusseiksi.

Ja nyt hallitus aikoo vielä lopettaa aikuiskoulutuksen kokonaan, jolloin muuntokoulutus uuteen ammattiin käy yhä vaikeammaksi, Viitala ihmettelee.

Asianomaisella ministerillä on 21 päivää aikaa vastata kysymykseen.