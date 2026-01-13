Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.1.2026

Maanmittauslaitos: Paikannushäirintä kasvoi Suomessa

Haittaa aiheuttava satelliittipaikannuksen eli GNSS:n häirintä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2022 lähtien Suomessa. Nykyisin mahdollisuudet puuttua häirintään ovat rajalliset, kertoo Maanmittauslaitos.

GNSS-häirintä aiheuttaa haittaa esimerkiksi lento- ja meriliikenteelle, pelastustoimelle ja televerkoille. Maanmittauslaitoksen tuoreen selvityksen mukaan tutkimusta GNSS-häirinnästä tarvitaan lisää.

Selvityksen mukaan tärkeää olisi muun muassa luoda reaaliaikainen tilannekuva GNSS-häiriöistä.

- Häiriöihin varautuminen on monitahoinen kokonaisuus, johon ei ole valmiita tai yksinkertaisia ratkaisuja, vaan se vaatii erilaisia teknologioita ja tutkimusta. Meillä on aiheesta osaamista ja tutkimushankkeita, mutta tutkimusta tarvittaisiin paljon nykyistä enemmän, sanoo professori Sanna Kaasalainen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta tiedotteessa.

GNSS-häirintää on koettu varsinkin Itä-Suomessa. Haittoja on aiheutunut esimerkiksi lentoliikenteelle.

