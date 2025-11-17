Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.11.2025 08:39 ・ Päivitetty: 17.11.2025 08:39

Maaseudun Tulevaisuudelle uusi päätoimittaja Turusta

Maaseudun Tulevaisuus -lehden uudeksi päätoimittajaksi nousee Turun Sanomien nykyinen päätoimittaja Jussi Orell.

Lehti kertoo, että 47-vuotias Orell aloittaa tehtävässään ensi keväänä. Hän on toiminut Turun Sanomien johdossa vuodesta 2021 asti. Sitä ennen hän työskenteli muun muassa maakuntalehtien yhteistoimituksessa Lännen Mediassa.

MT:n nykyinen päätoimittaja Jouni Kemppainen eläköityy helmikuussa.

Maaseudun Tulevaisuutta kustantaa Viestimediat-yhtiö, jonka omistaa tuottajajärjestö MTK.

MT on menestynyt mediamarkkinoilla viime vuosina muihin painettuihin lehtiin verrattuna poikkeuksellisen hyvin. Se on monena vuonna ollut Suomen tilattavista sanomalehdistä toiseksi luetuin. Verkossakin se tavoittaa viikoittain yli 475 000 lukijaa.

