Maaseudun Tulevaisuudelle uusi päätoimittaja Turusta

Maaseudun Tulevaisuus -lehden uudeksi päätoimittajaksi nousee Turun Sanomien nykyinen päätoimittaja Jussi Orell.

Lehti kertoo, että 47-vuotias Orell aloittaa tehtävässään ensi keväänä. Hän on toiminut Turun Sanomien johdossa vuodesta 2021 asti. Sitä ennen hän työskenteli muun muassa maakuntalehtien yhteistoimituksessa Lännen Mediassa.

MT:n nykyinen päätoimittaja Jouni Kemppainen eläköityy helmikuussa.

Maaseudun Tulevaisuutta kustantaa Viestimediat-yhtiö, jonka omistaa tuottajajärjestö MTK.