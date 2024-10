Maastapoistolaille huutia: ”Esitys sivuuttaa täysin kaikki inhimillisen elämän rakenteet ja pyrkii pelkistämään ihmisen tuotantovälineeksi”

Hallituksen esityksen mukaan työttömäksi jäävän työperusteisella oleskeluluvalla Suomessa työskentelevän henkilön on löydettävä uusi työ kolmessa kuukaudessa.

Kumpula-Natri huomauttaa, että poikkeustapauksiin halllitus suostui vasta erittäin kovan julkisen kritiikin jälkeen. Esimerkiksi erityisasiantuntijoilla ja yli kaksi vuotta Suomessa työperusteisella oleskeluluvalla olleille työntekijöille aikaa etsiä uutta työtä on kuusi kuukautta.

– Hallituksen ulkopuolelta ei ole löytynyt sellaista tahoa, joka tätä hyvänä pitäisi, Kumpula-Natri toteaa tiedotteessa.

Hänen mielestään on kuitenkin lohdullista, että yhteiskunnassa sekä työntekijöiden että työnantajien edustajien kanta asiaan on sama: maastapoistolaki on kohtuuton.