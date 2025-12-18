Maatalousväen kapina yltyy: kaatuuko Mercosur-sopimus jälleen?

EU:n ja Etelä-Amerikan vapaakauppadiili, niin kutsuttu Mercosur-sopimus, uhkaa kaatua aivan loppumetreillä Ranskan, Italian ja Puolan maatalousväestön vastustukseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kauppasopimus pitäisi allekirjoittaa Brasiliassa tulevana viikonloppuna. Toteutuessaan se avaisi Etelä-Amerikan Mercosur-blokkiin kuuluvien Brasilian, Argentiinan, Uruguayn ja Paraguayn tähän mennessä suojatut markkinat eurooppalaisille yrityksille.

Aikeita vastustavien EU-maiden maanviljelijät uhmaavat sopimusta, koska ne pelkäävät latinalaisesta Amerikasta tulevan tuonnin heikentävän EU:n tuottajien asemaa. Tällä viikolla pitkin Ranskaa ja Belgiaa on nähty runsaasti maatalousväestön mielenosoituksia.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtajan Timo Vuoren mukaan Mercosur-sopimuksen kaatuminen heikentäisi EU:n uskottavuutta kauppakumppanina.

- Jos tämä merkittävä sopimus nyt kariutuu, ja tätä on 25 vuotta väännetty, niin se olisi signaali siitä, että EU on vaikea kumppani, Vuori sanoo STT:lle.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin on tarkoitus matkustaa lauantaina Brasiliaan allekirjoitusjuhlallisuuksiin. Tätä ennen sopimukselle tarvitaan kuitenkin vielä EU-maiden määräenemmistön sekä myöhemmin Euroopan parlamentin hyväksyntä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron painoi jarrua torstaina: hän ilmoitti, ettei sopimusta voi nykyisessä muodossaan allekirjoittaa ilman vahvempia suojatoimia ranskalaisille maanviljelijöille.

SOPIMUSTA EU:n ja Mercosurin välille on valmisteltu 25 vuotta. Kauppaneuvottelut EU:n ja blokin välillä valmistuivat virallisesti vuosi sitten joulukuussa 2024.

Mercosur-maat muodostavat yhdessä maailman kuudenneksi suurimman talouden. Kauppasopimus EU:n ja Mercosurin välillä yhdistäisi yli 700 miljoonaa kuluttajaa Euroopassa ja Etelä-Amerikassa.

EK:n Vuoren mukaan sopimuksen solmiminen vahvistaisi EU:n strategisia kumppanuuksia Kiinan ja Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Tällä hetkellä Yhdysvallat ja Kiina ovat Vuoren mukaan geopoliittisen tilanteensa vuoksi haasteellisia kauppakumppaneita.

- Jos sopimusta ei saada aikaan, EU:n painoarvo maailmanpolitiikassa ja taloudessa uhkaa heiketä, hän sanoo.

Jos sopimus saadaan hyväksyttyä, yli 90 prosenttia tullinimikkeistä vapautuisi asteittain kokonaan tulleista 15 vuodessa.

Tullit laskisivat nollaan esimerkiksi koneille ja autoille sekä lääkkeille ja vaatteille. Tällä hetkellä tullit koneille ovat 14-20 prosenttia, autoille 35 prosenttia, lääkkeille jopa 14 prosenttia ja vaatteille 35 prosenttia.

SUOMEN HALLITUS kannattaa Mercosur-diilin sopimista. Tällä hetkellä Mercosur-maiden osuus Suomen viennistä ja tuonnista on alle prosentin.

Vuoren mukaan sopimus voisi avata Suomelle heikossa taloudellisessa tilanteessa paljon kaivattua uutta vientimarkkinaa, varsinkin kun vientimme pääkohteet kohdistuvat yhä Eurooppaan, jossa kasvu on heikkoa.

- Suomen kannalta tämä olisi sellainen kaivattu uusi markkina-aluemahdollisuus, jossa olisi näköpiirissä, että tulleja alennetaan ja sitä kautta viennin kilpailukyky maiden suuntaan helpottuisi.

Suomesta Mercosur-maihin viedään eniten tavaroita. Merkittävimpinä niistä ovat koneet ja mekaaniset laitteet. Niiden viennin arvo oli viime vuonna yhteensä 325 miljoonaa euroa.

Palveluvienti Suomesta Mercosuriin on noin 212 miljoonaa euroa vuodessa, ja se painottuu erityisesti televiestintään ja yrityspalveluihin.

Teksti: STT / Aliisa Uusitalo