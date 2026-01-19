Maavoimien sotaharjoitus tuo Suomeen noin 4000 Naton liittolaissotilasta

Maavoimien alkuvuoden merkittävin sotaharjoitus on kolmen maan alueella toteutettava Cold Response 26. Suomessa harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 7 500 sotilasta, joista yli puolet eli 4 000 saapuu maa- ja ilmateitse muista Nato-liittolaismaista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suurimpana yksittäisenä joukkona näistä on Rovajärvelle sijoitettava ruotsalainen divisioonan esikunta alaisineen eli yhteensä noin 2 000 sotilasta. Tämän lisäksi osallistujia tulee Yhdysvalloista, Britanniasta, Ranskasta ja Italiasta.

Harjoitukseen osallistuvista noin 3 500 suomalaisesta suurin osa eli noin 2 000 on reserviläisiä.

- Tämä osoittaa mielestäni hyvin sen, että asevelvollisuusjärjestelmämme tuottaa korkean tason osaamista ja tätä reserviä saadaan hyvin täydennettyä liittolaistemme suorituskykyjen avulla, sanoo Jääkäriprikaatin komentaja, eversti Marko Kivelä maavoimien tiedotteessa.

Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa järjestettävän Cold Response -harjoituksen (9.-20.3.) tavoitteena on harjoitella Naton pohjoisen alueen vahventamista ja yhteistä operointia arktisissa olosuhteissa. Norjan johtamaan harjoitukseen osallistuu pohjoisessa yhteensä yli 20 000 sotilasta.

Suomessa harjoittelevia joukkoja johtaa Naton uusi pohjoisen alueen maavoimajohtoporras (MCLCC), joka aloitti työnsä viime syksynä Mikkelissä. Suomen Maavoimien esikunnan yhteydessä toimivaa noin kymmenen hengen Nato-johtoporrasta vahvistetaan liittokunnan sotilailla Cold Response -harjoituksen ajaksi.