4.9.2025 15:15 ・ Päivitetty: 4.9.2025 15:15

Macron: Euroopan maat ja Yhdysvallat valmiita uusiin Venäjä-pakotteisiin

LEHTIKUVA / AFP / LUDOVIC MARIN
Emmanuel Macron ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi Pariisissa 4. syyskuuta.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Euroopan maat ovat valmiita asettamaan uusia pakotteita Venäjälle yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa, jos Venäjä ei suostu rauhansopimukseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Macron kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa Pariisissa Ukrainaa tukevien maiden koalition kokouksen jälkeen. Maiden johtajat keskustelivat myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa puhelimitse.

Macron lisäsi myös, että Yhdysvalloilla on erittäin selkeä näkemys roolistaan Ukrainan turvatakuissa. Aiemmin hän kertoi, että Yhdysvaltojen tuki viimeistellään tulevina päivinä.

