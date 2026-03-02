Ulkomaat
2.3.2026 15:11 ・ Päivitetty: 2.3.2026 15:31
Macron laivastotukikohdassa: Ranska hankkii lisää ydinkärkiä
Ranska kasvattaa ydinasearsenaaliaan ja lisää ydinkärkien määrää. Näin sanoo maan presidentti Emmanuel Macron puheessaan Ranskassa Ile Longuen sotilastukikohdassa, joka toimii Ranskan ydinsukellusveneiden tukikohtana.
Puheessaan Macron esitteli, miten Ranska EU:n ainoana ydinasemaana voisi turvata EU:ta. Ranskalla on arvioitu olevan tällä hetkellä noin 290 ydinkärkeä.
Macronin mukaan ydinasearsenaalin kasvattaminen on tärkeää, sillä nykyistä aikaa leimaavat moninaiset uudet uhat.
VAIKKA Ranska pyrkiikin turvaamaan ydinaseillaan koko Euroopan mannerta, päätös ydinaseiden käytöstä säilyisi Macronin mukaan Ranskan presidentillä.
Puheessaan Macron ei avannut tarkemmin Ranskan ydinasearsenaalin yksityiskohtia.
