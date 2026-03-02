Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

2.3.2026 15:11 ・ Päivitetty: 2.3.2026 15:31

Macron laivastotukikohdassa: Ranska hankkii lisää ydinkärkiä

Yoan VALAT / POOL / AFP - LEHTIKUVA
Ranskan presidentti puhui taustallaan "Le Temeraire" - S617 -ydinsukellusvene Ile Longuen laivastotukikohdassa luoteis-Ranskassa 3. maaliskuuta.

Ranska kasvattaa ydinasearsenaaliaan ja lisää ydinkärkien määrää. Näin sanoo maan presidentti Emmanuel Macron puheessaan Ranskassa Ile Longuen sotilastukikohdassa, joka toimii Ranskan ydinsukellusveneiden tukikohtana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puheessaan Macron esitteli, miten Ranska EU:n ainoana ydinasemaana voisi turvata EU:ta. Ranskalla on arvioitu olevan tällä hetkellä noin 290 ydinkärkeä.

Macronin mukaan ydinasearsenaalin kasvattaminen on tärkeää, sillä nykyistä aikaa leimaavat moninaiset uudet uhat.

VAIKKA Ranska pyrkiikin turvaamaan ydinaseillaan koko Euroopan mannerta, päätös ydinaseiden käytöstä säilyisi Macronin mukaan Ranskan presidentillä.

Puheessaan Macron ei avannut tarkemmin Ranskan ydinasearsenaalin yksityiskohtia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Kirjallisuus
27.2.2026
Arvio: Maailma muuttui ja supo myös – Suojeluenkeli yhdistää yksityisen ja yleisen
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
27.2.2026
Velkajarrussa piilee iso uskottavuusmiina kaikille puolueille
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
2.3.2026
Arvio: Kuka hyötyy, kun vanhat talot saavat purkutuomion? Uutuuskirja puolustaa parjattuja kouluja ja lähiörakennuksia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU