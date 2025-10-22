Ulkomaat
22.10.2025 10:52 ・ Päivitetty: 22.10.2025 10:52
Macron: Louvren taidemuseoon tarvitaan pikaisesti tiukempia turvatoimia
Ranskan presidentti Emmanuel Macron on vaatinut pikaisesti tiukempia turvatoimia Louvren taidemuseoon.
Macron esitti vaatimuksensa tänään kokouksessa Ranskan hallituksen ministerien kanssa, kertoi hallituksen tiedottaja Maud Bregeon.
Louvre avasi tänä aamuna ovensa vierailijoille Pariisissa ensimmäistä kertaa kohutun koruvarkauden jälkeen. Museon mukaan varkauden kohteena ollut Apollonin galleria pysyy kuitenkin toistaiseksi suljettuna.
Taidemuseo oli ollut suljettuna siitä asti, kun neljä henkilöä vei sunnuntaiaamuna erittäin arvokkaita koruja sen kokoelmasta. Varkaudesta koitui 88 miljoonan euron vahingot sekä mainehaittaa Ranskalle.
Louvre on maailman vierailluin museo. Viime vuonna siellä kävi yhdeksän miljoonaa ihmistä.
Poliisi etsii yhä tekijöitä, jotka pakenivat paikalta skoottereilla. Viranomaiset uskovat operaation olleen järjestäytyneen rikollisjärjestön tekemä. Varkaat toimivat museon aukioloaikana ja saivat vietyä saaliinsa vain minuuttien sisällä.
RANSKAN sisäministeri Laurent Nunez kertoi toimittajille keskiviikkona, että yli sata tutkijaa on määrätty selvittämään tapausta ja etsimään rikollisia.
- Tutkinta etenee. – – Olen varma, että tekijät löytyvät, ministeri sanoi.
Museon johtaja Laurence des Cars ei ole antanut lausuntoa varkaudesta julkisuudessa. Des Cars on johtanut museota vuodesta 2021 lähtien. Hänen on määrä puhua tänä iltana maan parlamentin ylähuoneen kulttuurikomitealle. Puoli kuudelta Suomen aikaa järjestettävässä kuulemisessa hänen on määrä kertoa museon turvallisuusjärjestelyistä.
Louvren varkaus on nostanut keskustelua Ranskan museoiden heikoiksi kuvaillusta turvatoimista, joiden on kerrottu johtuvan ainakin osittain työntekijöiden vähentämisestä.
