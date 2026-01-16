Ulkomaat
16.1.2026 11:22 ・ Päivitetty: 16.1.2026 11:39
Macron: Ranska tuottaa Ukrainalle tiedustelutietoa jo Yhdysvaltoja enemmän
Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi torstaina maansa asevoimille pitämässään puheessa, että Ranska tuottaa jo kaksi kolmannesta Ukrainan sodassaan käyttämästä ulkomaisesta tiedustelutiedosta, eli enemmän kuin Yhdysvallat.
- Vain vuosi sitten he (Ukraina) olivat niin riippuvaisia Yhdysvalloista, mutta nyt Ranska tuottaa kaksi kolmasosaa heidän tiedustelutiedostaan, Macron sanoi France 24:n käännöksen mukaan.
MIKÄLI Macronin kommentti pitää paikkansa, se kielii perustavanlaatuisesta muutoksesta Ukrainan kansainvälisessä tuessa, sillä Ukraina on aiemmin ollut hyvin riippuvainen Yhdysvaltain tuottamasta tiedustelutiedosta.
Tämä on asettanut Ukrainan haavoittuvaan asemaan presidentti Donald Trumpin kanssa käydyissä neuvotteluissa. Trump on uhannut Ukrainaa tiedustelutiedon katkaisemisella, ja kerran tiedustelutiedon jakelu todella katkaistiin tilapäisesti viime keväänä.
Ukrainan sotilastiedustelu ei vastannut Kyiv Independentin kommenttipyyntöön siitä, pitääkö Macronin väite paikkansa.
