Macron vaatii siviilikohdeiskujen keskeyttämistä Lähi-idässä – Trump syytti Israelia

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on vaatinut siviilikohteisiin kohdistuvien iskujen keskeyttämistä Lähi-idässä syttyneen sodan keskellä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Macron esitti vaatimuksensa sen jälkeen, kun hän oli puhunut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sekä Qatarin emiirin Tamim bin Hamad al-Thanin kanssa iskuista energiainfrastruktuuriin Iranissa ja Qatarissa.

Macronin mukaan iskujen keskeyttäminen olisi yleisen edun mukaista.

- On yhteisen etumme mukaista panna viipymättä täytäntöön siviili-infrastruktuuriin, erityisesti energia- ja vesihuoltolaitoksiin, kohdistuvia iskuja koskeva moratorio, Macron sanoi viestipalvelu X:ssä.

- Siviiliväestöä ja heidän perustarpeitaan sekä energian toimitusvarmuutta on suojeltava sotilaallisilta eskaloitumisilta.

QATARIN mukaan Iranin iskut sytyttivät keskiviikkoiltana tuleen Qatarin merkittävimmän kaasulaitoksen maan pohjoisrannikolla. Iran kertoi iskeneensä samaiseen kaasulaitokseen myös torstain vastaisena yönä, ja QatarEnergy sanoi iskujen aiheuttaneen laajoja lisävahinkoja ja huomattavia tulipaloja.

Iran oli sanonut aiemmin keskiviikkona, että Yhdysvallat ja Israel olivat iskeneet Iranille tärkeälle kaasukentälle Persianlahdella. Tämän jälkeen Iran oli sanonut iskevänsä kostoksi Yhdysvaltain liittolaisten kaasulaitoksiin Persianlahden alueella.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Suomen aikaa torstain vastaisena yönä, että kaasukenttäiskun takana oli ollut Israel eikä Yhdysvallat ollut tiennyt iskusta mitään. Trump uhkasi kuitenkin, että Yhdysvallat voisi tuhota kentän täysin, jos Iran iskisi vielä Qatarin kaasuntuotantoon.

South Pars/North Dome Gas -kaasukenttä, johon keskiviikkoinen isku kohdistui, on maailman suurin luonnonkaasukenttä. Se sijaitsee Iranin ja Qatarin merirajalla Persianlahdella.

Iran saa kentältä noin 70 prosenttia kotimaisesta maakaasusta. Kenttä on tärkeä myös Qatarille, jonka kanssa Iran jakaa varannon.

ISKUT energiainfrastruktuuriin ovat olleet yleisiä viime viikkoina. Lähi-idässä käytävän sodan aikana iskuja on kohdistettu kaasulaitosten lisäksi muun muassa polttoainevarastoihin sekä öljykenttiin ja öljytankkereihin.

Lisäksi sota on lähestulkoon pysäyttänyt meriliikenteen Hormuzinsalmessa, jonka kautta kulkee normaalioloissa noin viidesosa maailman öljystä.

Sota on lähettänyt öljyn ja maakaasun hinnat kovaan nousuun.

Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella.