18.3.2026 16:33 ・ Päivitetty: 18.3.2026 16:33

Yhdysvaltain tiedustelujohtaja: Iran ei yrittänyt rakentaa uudestaan ydinohjelmaansa

WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - LEHTIKUVA
Tulsi Gabbard Washingtonissa 18. maaliskuuta.

Iran ei yrittänyt rakentaa uudestaan uraaninrikastusohjelmaansa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel tuhosivat sen viime kesänä, sanoi Yhdysvaltain kansallinen tiedustelujohtaja Tulsi Gabbard.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hän kertoi asiasta keskiviikkona kirjallisessa todistuksessaan Yhdysvaltain senaatille.

Gabbard, joka on presidentti Donald Trumpin liittolainen, ei toistanut asiaa suullisessa puheenvuorossaan senaattoreille. Hän ei kuitenkaan kiistänyt tietoa demokraattien kovisteltua häntä asiasta.

TRUMP on toistuvasti perustellut uutta hyökkäystä Iraniin Iranin aiheuttamalla ydinuhalla.

Trump sanoi itsekin kesällä, että Yhdysvallat oli tuhonnut Iranin ydinohjelman täysin. Hän kuitenkin väitti, että ennen uusia iskuja Iran oli parin viikon päässä ydinpommin rakentamisesta.

