Macron: Venäjän-tilanne ei kaipaa verbaalista kärjistystä – Putin halua palauttaa imperiumien Euroopan

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on varoittanut ”kärjistämästä tilannetta verbaalisesti” Venäjän kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Macron totesi ranskalaiskanava France 3:n haastattelussa, että Ukrainaan on saatava aikaan tulitauko ja Venäjän joukkojen vetäytyminen maasta kokonaan.

- Jos haluamme saada tämän aikaan, emme voi eskaloida tilannetta sanoilla tai teoilla, Macron sanoi.

Puolassa viikonloppuna vieraillut Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kutsui Venäjän presidentti Vladimir Putinia eilen muun muassa teurastajaksi. Hän totesi myös huomiota herättäneessä puheessaan, että Putin ei voi enää jatkaa vallassa.

- Jumalan tähden, se mies (Vladimir Putin) ei voi jatkaa vallassa, Biden sanoi puheensa lopuksi.

Puhe on herättänyt keskustelua.

Valkoinen talo kiirehti oikomaan lausahdusta toteamalla, että Biden ei tavoittele hallinnon muutosta Venäjällä. Washington Postin lähteen mukaan lausahdus ei ollut osa alkuperäistä puhetta.

Valkoisen talon nimettömänä pysyneen edustajan mukaan Biden tarkoitti lausahduksellaan sitä, ettei Putinin voida antaa käyttää valtaa Venäjän naapurimaihin tai lähialueisiin. Virkamiehen mukaan Biden ei puhunut Putinin vallasta Venäjällä tai vallanvaihdosta Venäjällä.

Kremlin edustaja kommentoi puhetta uutistoimisto Reutersin mukaan toteamalla, ettei ole Bidenin asia päättää sitä, kuka Venäjää johtaa, vaan Venäjän presidentin valitsevat kansalaiset.

Toisin kuin Biden, Macron on jatkanut yhteydenpitoa lännen eristämän Putinin kanssa. Macron on saanut asiasta kritiikkiä, mutta Macronin mukaan diplomaattisten kanavien aukipitäminen on välttämätöntä sodan vahinkojen rajaamiseksi.

Macronin mukaan hän aikoo soittaa Putinille maanantaina tai tiistaina keskustellakseen Ranskan, Kreikan ja Turkin ehdottamasta evakuointikäytävästä Mariupolista. Venäjä on saartanut kaupunkia jo viikkoja. Kaupungin humanitaarista tilannetta on kuvattu erittäin kamalaksi.

Macron kuitenkin totesi, että Venäjän puolelta asiassa on paljon ”kyynisyyttä”. Hän myös syytti Putinin haluavan palauttaa ”imperiumien Euroopan”, joka ei kunnioita valtioiden rajoja tai niiden itsemääräämisoikeutta.