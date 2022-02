”Mahdotonta” – Jääkiekkoliitto tiukkana: Venäjää ja Valko-Venäjää ei haluta MM-kisoihin Suomeen

Suomen jääkiekkoliitto katsoo, että Venäjä ja Valko-Venäjä on suljettava kansainvälisen jääkiekkotoiminnan ulkopuolelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puheenjohtaja Harri Nummelan mukaan Suomen liitto on käynyt viikonloppuna keskusteluja Kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF) suuntaan ja tehnyt selväksi, ettei aio pelata Venäjän tai Valko-Venäjän maajoukkueita vastaan.

Keskusteluissa on ollut myös mukana muita keskeisiä jääkiekkomaita. Syynä boikottiin on Venäjän viime viikolla aloittama hyökkäys Ukrainaan.

- Kävimme viikonloppuna aktiivisesti näitä keskusteluita ja pidimme myös kokouksen Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtajan Luc Tardiffin kanssa. Olemme kertoneet Suomen jääkiekkoliiton edellyttävän, että Venäjä ja Valko-Venäjä suljetaan täysimääräisesti kansainvälisen jääkiekkotoiminnan ulkopuolelle ja ettemme aio pelata näiden maiden maajoukkueita vastaan, Nummela kertoi tiedotteessa.

Nummela avasi puhelimitse STT:lle, että keskusteluissa on ollut mukana vähintään 20 maata. Keskusteluja on käyty maiden välillä kahdenkeskisesti ja IIHF:n suuntaan.

- Kansainvälinen jääkiekkoyhteistö on ollut hyvin yhtenäinen ajattelussaan sen suhteen, miten pitää toimia. Keskustelussa on ollut mukana laaja joukko maita.

Rintama on ollut yhtenäinen myös Suomessa.

- Jääkiekkoliiton avainhenkilöt ovat olleet täysin yksimielisiä, miten asiaan pitää suhtautua.

Areenan pitäisi olla kotikisojen toinen pelipaikka.

Venäjän ja Valko-Venäjän osallistuminen toukokuussa Helsingissä ja Tampereella pelattaviin MM-kilpailuihin on Suomen jääkiekkoliiton mukaan mahdotonta. Venäjän pitäisi pelata Helsingissä kiekkoiltavassa A-lohkossa ja Valko-Venäjän Tampereella B-lohkossa. Suomi pelaa alkulohkonsa Tampereella.

Suomen jääkiekkoliitto kertoi jo viime viikolla, että se poistaa Helsingin areenan katosta miesten maajoukkueen mestaruusviirit ja leijonapaidat. Areena on KHL-joukkue Helsingin Jokerien kotipelipaikka.

Areenan pitäisi olla kotikisojen toinen pelipaikka.

- Selvitämme korvaavaa vaihtoehtoa, Nummela sanoi maanantaina.

Nummela tähdensi, että jatkotoimet Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemisesta ovat IIHF:n asia. IIHF:n hallitus on koolla myöhemmin tänään.

Jos Venäjän ja Valko-Venäjän osallistuminen MM-kilpailuihin estetään, aiheuttaa se kisajärjestäjille tekemistä esimerkiksi uuden otteluohjelman ja muiden käytännönjärjestelyiden osalta.

Kuinka nopeasti ratkaisu pitäisi saada?

- Käytännössä mahdollisimman nopeasti, käytännössä välittömästi. Kisat ovat hyvin lähellä, Nummela vastasi.

”Käymme tänään keskusteluja muiden maiden kanssa.”

Ruotsin, Suomen ja Tshekin jääkiekkoliitot neuvottelevat tänään yhdessä siitä, mitä muutoksia Venäjän sulkeminen kansainvälisen jääkiekkotoiminnan ulkopuolelle aiheuttaa Euro Hockey Tour -maiden keskinäiseen maajoukkuetoimintaan.

- Käymme tänään keskusteluja muiden maiden, Tshekin ja Ruotsin kanssa. Heti kun on selvyys, niin tulemme tiedottamaan asiasta. Tänä keväänä on kaksi turnausta, mutta niihin on onneksi vielä aikaa, Nummela kertoi.

EHT on Ruotsin, Suomen, Tshekin ja Venäjän maajoukkueiden kauden aikana pelaama kilpailu, johon kuuluu neljä turnausta.

Tällä kaudella on pelattu marraskuussa Helsingin- ja joulukuussa Moskovan-turnaus. Edessä olisivat vielä huhti-toukokuun taitteessa Tshekissä ja Ruotsissa pelattavat turnaukset ennen MM-kilpailuja.