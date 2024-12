Mäkelältä poikkeuksellista kritiikkiä yhdelle kansanedustajalle – Adlercreutzilta arvio, olisiko hallitus voinut kaatua

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä antoi tänään vakavat varoitukset kolmelle kansanedustajalleen, jotka äänestivät hallituksen sairaalaverkkoesitystä vastaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Varoitetut kansanedustajat olivat Mikko Lundén, Mikko Polvinen ja Sanna Antikainen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä avasi ryhmänsä tuntoja Demokraatin haastattelussa tänään eduskuntaryhmän kokouksen ja eduskunnan kyselytunnin jälkeen.

– Ehkä se suurin ongelma on juurikin se oman ryhmän jäsenten kokemus siitä, että heidät tavallaan heitettiin näiden muiden vastaan äänestäneiden edustajien toimesta selittelemään näitä hallituksen päätöksiä. Joskus voi olla, että hallituksen päätökset ovat ikäviä ja olisi hyvä, että siinä olisi yhteinen rintama sitten niitä selittämässä eikä niin kuin vaikka kirjoittamassa maakuntalehteen kolumnia niin kuin edustaja Polvinen teki. Siinä hän toi itseään esille sen asian pelastajana, vaikka tosiasia on se, että kaikki edustajat ovat tehneet parhaansa tämän asian eteen. Tämä tuli siinä (ryhmän) keskustelussa esille.

Tuliko tätä huonoa palautetta nimenomaan edustaja Polvista kohtaan vai tuliko muitakin (kohtaan)?

– Siinä mielessä kyllä, että hän oli asiaan eniten profiloitunut julkisuudessa. Se julkinen keskustelu helposti lietsoo sitten taas eripuraa kentällä ja muita edustajia kohtaan tulevaa kritiikkiä. Se nähtiin ryhmän yhteishengen kannalta hirveän ongelmallisena toimintana.

Piditkö hänelle erityispuhuttelun tai oliko hänen varoituksensa vielä jotenkin vakavampi kuin näiden muiden?

– Muodollisesti varoitukset ovat varoituksia, mutta kyllähän totta kai tällaisista asioista käydään keskusteluja, että tämmöinen toiminta ei voi jatkua. Sitä ei katsota hyvällä, että omia edustajia periaatteessa heitetään bussin alle.

Oliko Polvisen puhuttelu, se miten hänelle keskustelit, jotenkin ankarampi kuin muiden?

– En nyt lähde syvällisemmin avaamaan, mitä olen keskustellut eri edustajien kanssa, mutta voin sanoa, että olen tästä aihepiiristä puhunut edustaja Polvisen kanssa.

Mäkelä on kommentoinut Polvisen toimintaa myös Helsingin Sanomille.

MÄKELÄN mukaan perussuomalaisissa kansanedustajien nyt saamia varoituksia ei tarkasteltu niinkään ryhmäkurin näkökulmasta.

– Vaan niin, että ensinnäkin sairaalaverkkoesitys on osa hallitusohjelmaa, johon kaikki edustajat ovat yksimielisesti sitoutuneet silloin, kun lähdettiin hallitukseen. Ja tämä on itse asiassa oleellisesti vielä lieventynyt siitä alunperin ohjelmassa sovitusta sairaalaverkosta, niin pitäisi odottaa, että edustajat olisivat tähän sitoutuneita. Toinen asia on se, että tämmöinen keskustelu julkisuudessa, että jätetään vaikka muut edustajat samassa piirissä yksin selittelemään niitä päätöksiä, se nähdään ryhmän oman sisäisen yhtenäisyyden kannalta ongelmallisena. Nämä ovat niitä tekijöitä, jotka tähän päätökseen johtivat eikä niinkään mikään perinteinen puoluekuriajattelu.

Varoituksen saaneiden kansanedustajien lisäksi kansanedustaja Antti Kangas puhuteltiin. Hän oli poissa äänestyksestä sairausloman vuoksi, mutta oli kertonut, että olisi myös äänestänyt sairaalaverkkoesitystä vastaan.

Mikko Polvinen kommentoi Demokraatille eduskunnassa lyhyesti saamaansa varoitusta:

– Tein mitä tein, sain mitä sain, tästä mennään eteenpäin, hän lausui.

DEMOKRAATTI tiedusteli myös kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Peter Östmanin ja RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin näkemyksiä siitä, että perussuomalaiset ja kokoomus jakoivat varoituksia ja puhuteluja sairaalaverkkoesitystä vastaan äänestäneille tai poissa äänestyksestä olleille.

Kokoomuksessa eduskuntaryhmän johto antoi varoitukset Markku Eestilälle ja Juha Hänniselle. Poissa äänestyksestä ollut Janne Heikkinen puhuteltiin vakavasti.

Anders Adlercreutz kertoo pitävänsä hyvänä, että perussuomalaisissa ja kokoomuksessa on tartuttu asiaan. Toimien ankaruutta Adlercreutz ei lähde arvioimaan.

– En nyt lähde arvioimaan heidän sisäisiä skaalojaan. Uskon, että siellä on varmasti toimittu niin kuin on oman ryhmän ja hallituksen kannalta katsottu parhaaksi.

RKP:n omassa ryhmässä on kuitenkin edustaja Eva Biaudet, jota luultavasti olisi voinut hallituskumppanien puolesta kohdella vastaavalla ankaruudella tämän äänestettyä aikaisemmin hallitustaipaleella tietyissä kysymyksissä poikkeuksellisesti.

– Jokainen ryhmä tietenkin käsittelee omia ryhmänjäseniään omien periaatteittensa mukaisesti, Adlercreutz kommentoi tähän.

– Hyvä tietenkin muistaa, että kysymyshän ei ole pelkästään myöskään äänestyksestä, vaan siitä, miten yleisesti saadaan pidettyä yhteisistä pelisäännöistä kiinni, hän jatkaa.

Oliko hallitus vaarassa kaatua, jos tämä (sairaalaverkkoesitys) ei olisi mennyt läpi? Kuinka vakava tilanne olisi ollut?

– Tietenkin aina on vakava tilanne, jos hallituksen esitys ei mene läpi. Mutta en nyt toki usko, vaikka niin olisi käynyt, että se olisi sinänsä hallituksen kaatamiseen johtanut. Mutta sehän on tietenkin oletus, että kun esitys tulee eduskuntaan, sillä on sitten hallituspuolueiden tuki.

Peter Östman toteaa kokoomuksen ja perussuomalaisten toimenpiteistä, että jokaisessa ryhmässä on omat sääntönsä.

– He ovat varmaan pohjanneet päätöksentekonsa ja rangaistusmenetelmänsä niihin. Me emme sillä tavalla puutu muiden tekemisiin, Östman kertoo.