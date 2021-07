Mäkynen vastaa arvostelijoilleen: ”Uskonsa on vahva, vain näytöt puuttuvat”

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen linjasi talousnäkemyksiä Iltalehden haastattelussa lauantaina. DEMOKRAATTI Demokraatti

Mäkysen haastattelu on herättänyt laajaa keskustelua. Mäkynen jatkoi tänään myös itse Facebookissa teemaa ja otti kantaa haastattelun synnyttämiin reaktioihin.

– Iltalehdessä maanantaina julkaistun haastatteluni jälkeen on nähty useita oikeistotoimijoiden älähdyksiä. Niitä voi luonnehtia vähintään ärsyyntyneiksi, jopa hyökkääviksi. Nettitrollit ovat oma lukunsa, mutta omalla nimellään pisimmät korret vetivät EVA:n Emilia Kullas, jonka käsittämättömiä väitteitä sisältänyt kolumni julkaistiin saman päivän Iltalehdessä sekä Keskuskauppakamarin johtaja, joka tyytyi irvailemaan Twitterissä, Mäkynen kirjoittaa.

– Mäkysen ilmaisema valtiovarainministeriön osaamisen aliarvioiminen on hälyttävää. Rakentavatko nuoret politiikan päättäjät seuraavaa lamaa? Kullas muun muassa kirjoitti.

Mäkynen vastaa Facebookissa:

– Oikeistopiirit eivät pysty tarjoamaan muuta lääkettä taloudelle kuin heikossa asemassa olevilta leikkaamisen ja hyvin toimeen tulevien verojen alentamisen. Oikeudenmukaisuutta tai tehoa heidän ehdotuksissaan ei ole. Toivottavasti he kuitenkin ovat iloisia Suomen historiallisen vahvasta toipumisesta koronakriiin jälkeen.

Facebookissa Mäkynen laittaa julki myös tänään Iltalehdessä julkaisemansa kirjoituksen EVA:n Kullakselle.

– VM:n rooli päätöksenteon tukijana on tärkeä. HS:n selvityksen (5.2.) mukaan nykyhallitus on tehnyt VM:n vahvistamia työllisyyspäätöksiä Sipilän hallituksen verran jo helmikuussa. Kullaksen esittämä yleinen tuloveroale ei ole VM:n laskelmien mukaan tehokas tai vaikuttava työllisyystoimi, Mäkynen muun muassa kirjoittaa Kullakselle.

Mäkynen jatkaa talouskeskustelua myös Twitterissä.

– Oikeiston talouspolitiikka on todella selkeää. Oli sitten nousukausi tai taantuma, työvoimapula tai suurtyöttömyys, aina on oikea aika heikentää työttömien turvaa, leikata koulutuksesta ja palveluista & alentaa hyvätuloisten veroja. Uskonsa on vahva, vain näytöt puuttuvat, hän muun muassa kirjoittaa.