Malesiassa vangitut suomalaiset vapautetaan

Malesiassa pidätetyt neljä suomalaista pääsevät vapaaksi ja palaamaan Suomeen ilman oikeudenkäyntiä, kertoo kansanedustaja Mika Niikko (ps.) STT:lle.

Pidätetyt karkotetaan Malesiasta varhain tiistaiaamuna ja he lentävät Singaporeen. He palaavat Suomeen keskiviikkona.

Malesian poliisi otti viime viikon tiistaina kiinni neljä suomalaista, joiden kerrottiin jakaneen kristillistä materiaalia. Yksi pidätetyistä on toiminut Niikon kampanjapäällikkönä.

Mediatietojen mukaan suomalaisten epäiltiin rikkoneen lakia, joka kieltää epäsovun aiheuttamisen uskonnon perusteella.

Niikon mukaan suomalaisia vastaan kaavailluista rikossyytteistä on luovuttu.

– Jos syytteet olisi nostettu esitetyn pykälän mukaisesti, minimivankeusrangaistus olisi ollut kaksi vuotta vankeutta. Siinä mielessä tämä on todella suuri demokratian voitto ihmisoikeuksien näkökannalta katsoen, Niikko sanoi STT:lle.

Niikon mukaan pidätettyjen olosuhteet Malesiassa eivät ole olleet kehuttavia, mutta he ovat kuitenkin kunnossa.