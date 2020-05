Marin äimän käkenä: ”Oli aika pysäyttävä puheenvuoro” – perussuomalaiset ajoi porukalla Suomea ulos eurosta ja EU:sta

Keskustelu EU:n yhteisvastuista koronakriisin jyllätessä huipentui eduskunnan kyselytunnilla lopulta perussuomalaisten loppupäätelmään, että euro hajoaa ja Suomen hallituksen olisi syytä valmistautua siihen.

Marja Luumi Demokraatti

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho käynnisti koko episodin kysymällä, onko Suomen etu kuulua valuuttaan, joka sitoo maan toisten velkojen maksajaksi.

– Onko hallituksen linja se, että euro pelastetaan hinnalla millä hyvällä vai onko olemassa piste, jossa koko eurojäsenyyden mielekkyys asetetaan kyseenalaiseksi, hän kysyi.

Saman puolueen Jani Mäkelä lisäsi vettä myllyyn ja totesi, ettei hallituksella ole selkärankaa lähteä eurosta ulos.

– Mikä on hallituksen suunnitelma sen varalta, että euroalue hajoaa kriisin seurauksena? Oletteko valmistautuneet omaan valuuttaan siirtymiseen tai Suomen kannalta edullisempaan valuuttaliittoon?

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) ihmetteli perussuomalaisten puheita.

– On kova uutinen, jos perussuomalaiset ovat nyt hakeutumassa eroon eurosta. Ei markkakaan niin auvoinen valuutta ollut. Euro on ollut Suomelle hyvä. Se on tuonut vakautta ja pitänyt korkotason alhaalla ja pitää nyt huolta, että Suomi saa erittäin edullista lainaa.

Tuppuraisen mielestä perussuomalaisten ajatus, että EU päättää, ei pidä paikkaansa.

– Meitä myös kuunnellaan ja nyt on haettava ratkaisua, ettei EU ajaudu kaikkien aikojen lamaan, hän varoitteli.

Toimi Kankaanniemen (ps.) mielestä Suomi on EU:ssa aivan väärässä seurassa.

– Euro tulee hajoamaan, siksi on syytä tehdä tulee tehdä suunnitelma sen varalta. Valmistautukaa siihen, että euro hajoaa, Kankaanniemi messusi.

”Missä seurassa meidän pitäisi sitten olla?”

Pääministeri Sanna Marinilla (sd.) puolestaan oli kysyttävää perussuomalaisilta.

– Oli aika pysäyttävä puheenvuoro, että Suomi on täysin väärässä seurassa kuuluessaan Euroopan unioniin. Missä seurassa meidän pitäisi perussuomalaisten mielestä sitten olla?

Ville Tavio (ps.) nosti esiin ”huonosti toimivat maat” kuten Norjan ja Sveitsin.

Riikka Purra (ps.) valitti, kuinka mitään negatiivista ei saa tarkastella, ja euron kritisointi on ”Putinin syliin asettumista”.

– Onko teillä oikeasti niin surkea kansallinen itsetunto, ettette pysty tarkastelemaan eurojärjestelmän ongelmia. Täällä suhtaudutaan ylimielisesti, että puhumme euroerosta. Eurojärjestelmässä on useita valuvikoja, ja kriisi olisi erinomainen ajankohta tarkastella niitä.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman muistutti, että pahinta myrkkyä yrityksille olisi nyt epävarmuus siitä, haluaako Suomi olla osa EU:ta tai euroa.

– Toivottavasti kukaan ei sitä aja, hän painotti.