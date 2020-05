Marin hämmästeli Halla-ahon puheita: ”Te itse muistaakseni tässä salissa esititte” – myös Kulmuni tiukkana: ”Tervemenoa!”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) sanoi tänään valmiuslaeista puhuttaessa eduskunnan täysistunnossa pitävänsä erityisen paheksuttavana, että ”kriisin varjolla ujutetaan läpi ideologisia hankkeita”.

– Räikeä esimerkki on turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta koskevan karenssin poistaminen. Me tiedämme kaikki, että tässä ei ole kyse huoltovarmuuden turvaamisesta vaan turvapaikkakikkailun helpottamisesta ja työperäistä maahantuloa koskevien sääntöjen kiertämisestä, Halla-aho sanoi pääministeri Sanna Marinin katsoessa selvästi kummastuneena oppositiojohtajan ajatuksenjuoksua.

– Te itse muistaakseni tässä salissa esititte sitä, että löytäisimme keinoja, joilla Suomessa olevia ihmisiä voitaisiin esimerkiksi kausitöihin saada paremmin ja näiden osalta etenemme. Tänään käsittelimme tätä kokonaisuutta, Marin vastasikin piakkoin Halla-aholle.

Myös valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) puuttui Halla-ahon puheisiin.

– Kyllä minusta on tärkeää, että me saamme nyt pellolle ihmisiä. Kysymys on kotimaisesta ruoasta. On tärkeää, että sinne menevät suomalaiset. Me tulemme korottamaan (työttömyysturvan) suojaosuutta 300 eurosta 500 euroon. 1.6. alkaen on tarkoitus saada tämä voimaan. Jokaikinen suomalainen toivottavasti lähtee nyt maataloustöihin. Se on arvokasta puuhaa. Ja kyllä, jos maassa on turvapaikanhakijoita, niin tervemenoa, kyllä kannattaa lähteä poimimaan mansikoita ja istuttamaan perunantaimia, Kulmuni sanoi ja piti tällaisia hallituksen toimia isänmaallisena.

Halla-aho sai puheenvuoron heti Kulmunin jälkeen.

– Totta kai on hyvä asia, jos Suomessa oleskelevat ihmiset saadaan töihin, hän myönsi.

– Esimerkiksi vuonna 2015 tulleista turvapaikanhakijoista olemattoman pieni prosentti on löytänyt töitä tähänkään mennessä, vaikka sekä oleskeluvan saaneilla että vielä prosessissa olevilla ihmisillä on oikeus mennä töihin… Senkään jälkeen kun nämä ihmiset saavat kolmen tai kuuden kuukauden karenssin jälkeen työluvan, he eivät käytännössä työllisty, Halla-aho jatkoi.