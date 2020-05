Marin ja Orpo Twitter-nuottasilla – kansanedustajalta kuitti oppositiolle: ”Kieltäydytte joko kuulemasta tai ymmärtämästä”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja oppositopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo keskustelivat Twitterissä tiukkaan sävyyn Orpon väittämistä. Aihe on kirvoittanut laajalti kommentteja myös muilta keskustelijoilta.

Sananvaihto sai alkunsa Orpon kokoomuksen puoluevaltuustolle pitämästä puheesta, jossa hän antoi muun muassa ymmärtää, ettei pääministeri vastaa kansanedustajien esittämiin kysymyksiin.

– On valitettavaa, että oppositiopolitiikkaa tehdään valheellisilla väittämillä, Marin tviittasi.

– Voisitteko tarkentaa, missä olen valehdellut? Hallitus on päivittänyt linjaansa vasta viime viikon periaatepäätöksellä. Toimeenpano edelleen ontuu, kuten olette eduskunnassa sanoneet. Testaus, jäljitys ja suojaus on saatava kuntoon ennen kuin yhteiskunta laajemmin avataan, Petteri Orpo vastasi Marinin tviittiin.

Orpo sanoi puheessaan, että ”jatkuva pallottelu siitä, annetaanko taudin levitä vai ei, luo epävarmuutta”. Tähän Marin vastaa, että hallituksen tavoitteena on koko ajan ollut viruksen leviämisen estäminen.

– Olen kertonut tämän eduskunnassa lukuisia kertoja viimeisten kuukausien aikana.

Marin myös vastaa Orpon väitteeseen, ettei pääministeri olisi vastannut kysymyksiin eduskunnassa.

– Se ei pidä paikkansa. Olen vastannut ja kertonut samalla, että mittareista kerrotaan vielä tarkemmin infossa, jossa asiantuntijat käyvät tilannetta läpi. Tämä ei ole parlamentarismin halventamista toisin kuin väität, Marin toteaa.

Marin myös jakoi linkin Orpon 5.toukokuuta MTV:lle antamaan haastatteluun, jossa hän toivoo koronarajoitusten ripeää purkamista.

– Olisi myös erittäin hyvä saada selvyyttä Kokoomuksen linjaan. Haluatteko yhteiskunnan heti auki vai torjua virusta, Marin kirjoitti linkin saatteeksi.

”Opposition vaatimukset avata ja rajata vaihtuvat päivittäin”

Keskusteluun osallistui muiden muassa SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen, joka muistuttaa, että myös oppositiolla on vastuu ottaa annettu tieto vastaan.

– Teille vastataan ministereiden ja asiantuntijoiden toimesta kerta toisensa jälkeen, mutta kieltäydytte joko kuulemasta tai ymmärtämästä. Tai sitten lietsotte vakavalla tautitilanteella epävarmuutta vastuuttomasti.

Toisessa tviitissään Mäkynen painottaa hallituksen linjan olleen alusta alkaen sama eli estää viruksen leviämistä. Samasta muistuttaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman omassa tviitissään.

– Oppositiosta vaatimukset avata ja rajata vaihtuvat päivittäin sen mukaan, mikä tuntuu kulloinkin uppoavan, Mäkynen kuittaa.

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) katsoo hallituksen toimineen ”avoimella ja rehdillä tavalla”.

– Tietoa on jaettu ja päätöksiä perusteltu. Kun virheitä on tapahtunut, ne on myönnetty. Myös oppositio on otettu mukaan keskusteluihin. Tauti itsessään luo epävarmuutta, mutta sen kanssa meidän jokaisen on elettävä, jopa opposition, Heinäluoma kirjoittaa.