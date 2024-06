Marin kiritti SDP:n eurovaalikampanjaa Helsingissä – ei malttanut olla heittämättä pientä piikkiä Orpon hallitukselle

Täällähän on kiva kampanjoida pitkästä aikaa, entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) huikkasi tullessaan paikalle Narinkkatorin ihmisruuhkassa. Johannes Ijäs Demokraatti

Hän oli saapunut yhdessä puheenjohtaja Antti Lindtmanin kanssa kirittämään SDP:n eurovaalikampanjaa tänään puoliltapäivin.

Marinin ympärillä parveili paljon ihmisiä tuttuun tyyliin kuten pääministeriaikana ja moni vaihtoi hänen kanssaan ajatuksen ja halusi yhteiseen kuvaan.

Medialle Marin ei Helsingin Kampissa kommentteja jakanut, mutta hän kävi puhumassa Lindtmanin kanssa esiintymislavalla ja rohkaisemassa paikalle tulleita äänestämään.

NYKYINEN puheenjohtaja Antti Lindtman luonnehti näitä eurovaaleja tärkeimmiksi koko sinä aikana, kun Suomi on ollut EU:n jäsen. Lindtmanin mukaan EU seisoo vedanjakajalla ja samoja sanoja käytti myös edellinen puolueen puheenjohtaja Sanna Marin.

– Joko me valitsemme vahvemman Euroopan tai heikomman Euroopan ja sen myötä myöskin turvattomamman Euroopan, Lindtman tiivisti viestiään.

Luonnollisesti SDP:n puheenjohtajana hänen sanomansa oli, että nyt olisi syytä äänestää demareita. Kilpailevien puolueiden teltoilla Narinkkatorilla oli tarjolla vastakkaista viestiä.

– Meidän Eurooppamme pitää myös kiinni arvoistaan, ei tingi oikeusvaltioperiaatteesta, ei anna sijaa Euroopan horjuttajille, pistää kuriin Ukrainan tuen jarruttajat. Siksi näissä vaaleissa pitää valita joko vahvempi Eurooppa, joka on turvallisempi tai heikompi Eurooppa, joka on vaarallisempi. Me olemme vahvemman Euroopan puolesta, Lindtman sanoitti.

MARIN liikkui omassa viestissään alkuun myös sisäpolitiikan kentällä ja tuli heittäneeksi pienen piikin myös Orpon hallituksen suuntaan.

– Opposition tehtävä on haastaa hallitusta. Tällä kaudella sille on ollut aika paljon eväitä, koska hallitus tekee tosi epäoikeudenmukaista politiikkaa tavallisten ihmisten näkökulmasta, leikkaa kaikkein köyhimmiltä ja heikommassa asemassa olevilta ihmisiltä. Meillä on vaihtoehto. Me pystymme Suomena parempaan, me pystymme Eurooppana parempaan, Marin totesi.

Hän sanoi Euroopan olevan vedenjakajalla ja nosti esiin geopolitiikkaa, jossa autoritaariset maat ympäri maailmaa nostavat päätään ja haastavat kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää.

Marin kertoi, että kansainvälisillä puhujamatkoillaan hän painottaa, että demokraattisten maiden on puolustettava ja seistävä arvojensa takana.

Marin listasi tärkeitä asioita, jotka nousevat esiin tulevalla EU-vaalikaudella. Hän painotti voimakkaasti, että Euroopan on pysyttävä Ukrainan takana.

– Meidän pitää lähettää sinne aseellista materiaalia enemmän ja nopeammin, millä he voivat puolustaa omaa kansakuntaansa ja samalla koko Eurooppaa.

Marin muistutti, että Ukraina tarvitsee myös rahallista ja humanitääristä apua.

ENTINEN pääministeri vaikutti kannattavan sitä, että EU:ssa olisi uusi turvallisuuspoliittinen komissaari, joka ottaisi vahvasti haltuunsa puolustusteollisuutta ja materiaalituotantoa. Samaa asiaa on ajanut myös Lindtman.

Euroopan strategisesta autonomiasta käytävää keskustelua pitää Marinin mukaan vauhdittaa. Euroopan on myös varmistettava esimerkiksi se, että sillä on riittävästi erilaisia lääketarpeita. On todennäköistä, että koronapandemian kaltaisia tilanteita voi jatkossakin tulla eteen.

Marin painotti myös energiaomavaraisuuden merkitystä, vihreää energiaa sekä vihreää siirtymää ylipäänsä.

Hän muistutti ilmastonmuutoksen ja luontokadon uhkasta ihmiskunnalle.

– Planeetta Maa on sellainen asia, että sen kanssa ei toista mahdollisuutta tule. Jos me hukkaamme tämän mahdollisuuden tehdä se muutos, joka meidän pitää tehdä joka tapauksessa, me emme saa uutta neuvottelukierrosta äiti Maan kanssa.

MARIN nosti esiin myös ruoan ja puhtaan veden merkitystä sekä omavaraisuutta niissä.

Hän muistutti uusien teknologioiden painoarvosta ja puhui siitä, miten teknologiat muuttavat yhteiskuntia. Euroopan on itse kyettävä tuottamaan niitä.

Demokraatti kysyi Lindtmanilta, mistä vaalikentillä juuri nyt, päivä ennen varsinaista äänestyspäivää, puhutaan.

– Ihmiset alkavat selvästi heräämään näihin vaaleihin. Kyllä turvallisuus on se, mikä Eurooppa-asioista puhuttaa. Paljon tulee ihmisiltä myöskin viestiä kotimaan asioista, monelle alkaa jo riittää, Lindtman sanoi viitaten Orpon hallituksen toimintaan.

Lindtmanin mukaan moni miettii, miten päätöksenteko Euroopan parlamentissa tapahtuu. Hän totesi, että päätökset syntyvät europarlamentin ryhmien kautta ja jatkoi vaalimoodissa:

– Näissä vaaleissa on turvallista äänestää demareiden ehdokasta, koska meidän mepit menevät luotettavaan ryhmään, jossa ei ole mitään ääriajattelua, jossa Ukrainaa tuetaan sekä puolustetaan oikeusvaltiota ja naisten oikeuksia ja pidetään kiinni myös työntekijöiden oikeuksista. Eikä se ryhmä tule levittämään mitään punaista mattoa millekään laitaoikeistolle vallankahvaan.

Äänestysprosenttiveikkaukseen Lindtman ei uskaltanut lähteä.

– Uskon ja toivon, että se nousee.