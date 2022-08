Marin kommentoi julki vuodetuista bilevideoista syntynyttä kohua medialle: ”Olen aivan varma siitä, että jokainen poliitikko viettää myös yksityistä elämää”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi medialle tänään Kuopiossa SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä videoita, joita on levitetty julkisuuteen. Videomateriaali on juhlista, joissa pääministeri on ollut ystäviensä kanssa. Johannes Ijäs Demokraatti

– Nämä videot ovat yksityisiä. Ne on kuvattu yksityisissä tiloissa. Olen harmissani siitä, että nämä ovat levinneet julkisuuteen. Kyse on ollut siitä, että olen ollut viettämässä kavereiden kanssa iltaa, juhlinut railakkaastikin kyllä, tanssinut ja laulanut, Marin sanoi.

Koska videolla on väitetty puhuttavan ”jauhojengistä”, pääministeriltä kysyttiin myös, näkyikö juhlissa huumeita. Tällaisesta pääministeri ei ollut tietoinen ja hänen tiedossaan ei ole, että mitään laitonta olisi tapahtunut.

– Itse en ole käyttänyt huumeita enkä ole käyttänyt mitään muuta kuin alkoholia, hän myös vakuutti.

– Minulla ei ole henkilökohtaisesti mitään salattavaa tai piiloteltavaa, enkä ole tehnyt mitään laitonta.

– Itse näen, että siinä että tanssii, juhlii, laulaa ja viettää hauskaa iltaa ystävien kanssa, ei ole sinänsä mitään pahaa. Mutta olen harmissani siitä, että nämä videot ovat levinneet ja niitä on levitetty.

Marin ei liitä vuodetuilla videoilla näkyvää vapaa-ajan viettoaan mitenkään siihen, että kyse olisi pääministeri-instituution ravistelemisesta.

– Ehkä enemmän siihen, että haluan osoittaa, että näissäkin tehtävissä toimii ihan tavallisia ihmisiä, joilla on tavallinen elämä. Itselläni on perhe-elämä, työelämä ja kyllä minulla on myös vapaa-aika, jota vietän ystävieni kanssa, varmasti aika samalla lailla kuin monet ikäiseni.

Marin sanoo, että aikoo jatkossakin olla sama ihminen kuin tähänkin asti.

– Toivon, että se hyväksytään. Me elämme demokratiassa. Vaaleissa jokainen voi ratkaista näitä kysymyksiä.

– Olen aivan varma siitä, että jokainen poliitikko viettää myös yksityistä elämää. Ehkä minun yksityisestä elämästäni vain halutaan kirjoittaa enemmän ja julkaista enemmän otsikoita.

Valtioneuvoston turvahenkilöt ovat olleet Marinin mukaan alueella mutteivät asunnossa läsnä.

Marin ei lähtenyt ottamaan kantaa tai pohtimaan sitä, kuka videot on kuvannut tai kuka niitä on levittänyt julkisuuteen. Hänen mukaansa videot on kuvattu kesällä muutama viikko sitten yksityisasunnossa.

Marin ei tuntenut kaikkia, ehkä noin 20 juhlissa olijaa entuudestaan.

– Tässä on kaksi eri asuntoa kyseessä. Toisessa on ollut pienempi porukka, ihan muutama ihminen. Heidät kaikki tunnen. Sitten olemme nähneet toisen ystäväporukan, jossa on ollut myös sellaisia ihmisiä, ketä en tunne entuudestaan.

Videot on ilmeisesti leikattu yhteen ja niitä on kuvattu kahdessa eri asunnossa.

Porukan ilta jatkui parissa helsinkiläisessä baarissa.

Marin tiesi juhlissa, että häntä kuvataan, mutta halusi luottaa, että yksityisiä videoita ei julkaista.

– Minä haluaisin luottaa ihmisiin, että kun kyse on yksityisestä videoista ja tiloista, silloin materiaalia ei levitetä. Ymmärrän, että tässä asemassa se, että luottaa ihmisiin ja heidän harkintaansa ja ystävällisyyteensä ei aina ole välttämättä näin. Mutta en minä halua menettää uskoani ihmisiin.

Marin ei vaikuttanut olevan innostunut selvittämään, kuka videoita on julkaissut.

– Kyllä minä ajattelin keskittyä enemmän työtehtäviin ja pääministerin tehtävien hoitamiseen.

Lisäys kello 15.04: Pääministeri Sanna Marin on sanonut iltapäivällä ainakin Ylelle olevansa valmis huumetestiin, ja videoilla puhutaan hänen mukaansa muusta kuin ”jauhojengistä”. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa arvellaankin nyt, että epäselvällä videolla kuuluisikin sana ”jallujengi”, mikä siis viittaisi alkoholin käyttöön. Täsmennetty myös kohtaa, jossa puhutaan ”jauhojengistä”. Lisätty lauseeseen ”on väitetty puhuttavan”.