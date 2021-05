Marin puolusti Ylen kuntavaalitentissä kuntien roolia työllisyystoimissa – nosti esiin myös omat kokemuksensa työttömyydestä

Työllisyyden kuntakokeilut ovat käynnistyneet useilla eri kokeilualueilla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Te-toimistoista siirtyy paljon asiakkaita kuntiin.

Valtiovarainministeriö on arvioinut, että työllisyyspalveluiden siirtäminen te-toimistoilta kunnille ja palveluiden rahoituksen uudistus voisi tuoda 7 000–10 000 lisätyöllistä vuoteen 2030 mennessä.

Ylen kuntavaalitentissä tänään SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin liputti voimakkaasti sen puolesta, että työllisyyspalveluita annettaisiin jatkossa kunnissa.

– Itse asiassa kunnissa on tosi paljon osaamista. Minä olen tähän asiaan tarkkaan perehtynyt. Meilläkin valtuustossa on pitkäaikaisia valtuutettuja, jotka ovat tehneet paljon töitä kunnallisten työllisyyden hoidon palveluiden parissa. Kunnissa tunnetaan aidosti ihmisten tilanteet, Marin sanoi.

Hän kertoi myös itse olleensa 19–20-vuotiaana työttömänä. SDP:n puheenjohtajan oma kokemus oli, että silloin työvoimapalvelut toimivat paljon paremmin kuin tänä päivänä.

– Sen takia on tosi tärkeä, että työvoimapalveluita uudistetaan. Niistä on tässä välissä tullut tietyllä tavalla liian kiireistä, ehkä kasvotonta, se ei enää ole niin lähellä ihmistä. Ennen aidosti työvoimapalvelu kohtasi ihmisen, auttoi häntä etsimään työtä. Se on juuri se uudistus, mitä me nyt hallituksessa teemme, että ihminen saa apua, tukea työn haussa, yksilöllistä palvelua niin että hän pääsee työhön takaisin kiinni tai opiskelupaikkaan ja sitä kautta työhön, Marin sanoi.

– Kunnat ovat avainroolissa, kun me uudistamme työvoimapalveluita pohjoismaiseen malliin, hän jatkoi.

Marinin mukaan pitää tarkkaan seurata, millä tavalla uudistus vaikuttaa. Marin lisäsi uskovansa, että uudistus toimii ja valtiovarainministeriön arviot pitävät paikkansa.

Työvoimapalvelut ovat Marinin mukaan kokonaisuus.

– Se on keskiössä, että hän saa aidosti yksilöllistä apua ja palvelua. Ei kyse ole näistä rakenteista.

Vaalitentissä nousi esiin myös yritysten houkutteleminen kuntiin.

Marin muistutti, että kunnissa päätetään esimerkiksi kaavoituksesta ja tonttipolitiikasta.

– Näillä molemmilla on valtavan iso merkitys sille, sijoittuuko yrityksiä kunnan alueelle, löytääkö yritys toimitiloja ja voiko se kasvaa ja kehittyä.

– Toinen iso kokonaisuus, joka on aivan avainasemassa kuntien toiminnassa on tietenkin osaamisen vahvistaminen. Koulutus, peruskoulutus, toisen asteen koulutus järjestetään kunnissa. Korkeakoulut sijaitsevat myös kuntien alueilla, joskin esimerkiksi yliopistot ovat autonomisia toimijoita. Mutta kyllä osaamisen kokonaisuus on se keskeinen, kun me katsomme meidän yritysten menestymistä, uusien tuotteiden syntyä ja vientiä. Eli kyllä kunnissa päätetään merkittävästi yritystoiminnan edellytyksistä ja työllisyydestä, Marin sanoi.