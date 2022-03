Marin: Suomessa käydään kevään aikana keskustelua turvallisuusympäristömme muuttumisesta ja siitä, tulisiko Naton jäsenyyttä hakea vai ei

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan tämän kevään aikana Suomessa käydään keskustelua siitä, millä tavalla maamme turvallisuusympäristö on muuttunut. Tähän liittyen käydään myös keskustelua siitä, tulisiko Suomen hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä vai ei, Marin sanoi yhteisessä tiedotustilaisuudessa Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin kanssa Berliinissä keskiviikkona. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Marin muistutti, että Suomessa on pitkään ollut traditio, jossa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pyritään rakentamaan mahdollisimman laajaa konsensusta hallitus-oppositio-rajat ylittävästi.

”Suomi ja Saksa jakavat saman turvallisuusympäristön Itämeren piirissä”

Marin sanoi olevan oleellista, että päästään mahdollisimman nopeasti eroon riippuvuudesta fossiilisiin polttoaineisiin, joita tuodaan nimenomaan Venäjältä.

Marinin mukaan Saksa on keskeinen maa EU:ssa, kun siitä kehitetään entistä vahvempaa toimijaa ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa.

- Meillä on yhteinen näkemys siitä, että EU:n on oltava kyvykkäämpi. Samalla Saksa on Suomelle tärkeä turvallisuus- ja puolustuspoliittinen toimija, hän sanoi.

Marin lisäsi, että Suomi ja Saksa jakavat saman turvallisuusympäristön myös Itämeren piirissä.

- Olemme kehittäneet puolustusyhteistyötämme pitkälle esimerkiksi yhteisten harjoitusten kautta.

Marinin mukaan Saksa on tärkeä Suomelle myös Naton jäsenvaltiona.

- Arvostamme Saksan tukea Suomen Nato-kumppanuuden kehittämiseksi. Olen myös pannut merkille, että Saksa on varauksettomasti tukenut Naton avoimien ovien politiikan ylläpitämistä, hän sanoi.

”Venäjä on rikkonut räikeästi kaikkia yhteisiä sääntöjä”

Hyökkäämällä Ukrainaan Venäjä on Marinin mukaan rikkonut räikeästi kaikkia yhteisiä sääntöjä ja jatkaa hirvittävää sotaansa.

- Euroopan unioni on löytänyt ennennäkemättömän yhtenäisyyden Venäjää vastaan ja Ukrainaa tukeakseen. Ajatuksemme on ukrainalaisten luona.

Suomi ja Saksa ovat tuominneet jyrkästi yhdessä Euroopan unionin sekä kumppanimaidemme kanssa Venäjän hyökkäyksen ja jatkuvan sotilaallisen väkivallan Ukrainaa vastaan, Marin sanoi.

- Venäjän hyökkäys kohdistuu Ukrainaan, mutta on myös hyökkäys koko Euroopan turvallisuusjärjestystä kohtaan, hän lisäsi.