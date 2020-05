Marinilta napakka vastaus Orpon kritiikkiin: ”On valitettavaa, että oppositiopolitiikkaa tehdään valheellisilla väittämillä”

Orpo kritisoi kokoomuksen puoluevaltuuston etäkokouksessa lauantaina pitämässään puheessa ”pääministeri Marinin toimintatapaa”, jossa Orpon mukaan ei vastata kysymyksiin eduskunnassa, vaan erillisessä tiedotustilaisuudessa, ”jossa ei ole paikalla kriittistä oppositiota”.

– On valitettavaa, että oppositiopolitiikkaa tehdään valheellisilla väittämillä. Kansanedustajien kysymyksiin on vastattu kyselytunnilla, pääministeri Marin tviittaa.

Orpo kommentoi puheessaan myös hallituksen koronastrategiaa. Orpon mukaan ”täsmälliset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi ovat epäselviä ja toimeenpanossa on ollut jatkuvasti ongelmia”. Hänen mukaansa ”hybridistrategiasta uhkaa tulla hyppy tuntemattomaan”.

– Hallituksen tavoite on koko ajan ollut estää viruksen leviämistä, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä, Marin sanoi tviitissään.

