Marjastajille hyviä uutisia: mustikkasadosta tulee runsas

Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Kasvukausi on muillakin hyötykasveilla jo hieman pidemmällä kuin normikesinä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa.

Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä, Luke arvioi.

Suomuuraimen kukkia on ollut hieman tavanomaista enemmän. Määrä on kuitenkin ollut vähemmän kuin viime vuonna.

Kukinnan aikaiset säät eivät ole suosineet pölyttäjiä. Kukinnan aikaisilta ankarilta keväthalloilta on Luken mukaan kuitenkin vältytty.

MYÖS MANSIKAN kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. kertoo maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria.

Etelä-Suomessa kerätään joillakin tiloilla jo mansikan pääsatoa, ja avomaan mansikan itsepoimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on Pro Agrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi.

Vadelmaa saa tällä hetkellä tunneliviljelmiltä. Avomaan vadelmasato kypsyy poimittavaksi heinäkuun loppupuolella. Myös herukkasato on valmistumassa heinäkuun lopussa.

Pro Agrian mukaan kotimaisessa marjavalikoimassa on myös uusi tulokas, hunajamarja. Se tunnetaan myös nimillä marjasinikuusama ja haskap.

Hunajamarjan satokausi alkaa tällä viikolla Etelä-Suomessa.

JUHANNUSSATEIDEN seurauksena Pro Agrian mukaan viljelykasvien kuivuus on jonkin verran helpottanut.

Paikoitellen vettä on tullut liikaakin, kun taas paikoin sateet ovat jääneet määrällisesti vähäisiksi. Muun muassa Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Hämeessä on alueita, joille kaivattaisiin lisää sadetta.

Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä hetkellä hyvät, ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä.

Lämpötilat ovat olleet Pro Agrian mukaan sopivia, ja sateen vahvistamat kasvustot ovat nyt voimakkaan vihreitä, tiheitä ja reheviä.