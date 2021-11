Markku Harju Kemijärveltä ehdokkaaksi aluevaaleihin

Markku Harju on eläkkeellä oleva maanmittausneuvos ja hänellä on pitkä ura Kemijärven kunnallispolitiikassa valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Paulus Toropainen

Tiedotteessaan Kemijärven Demarit luonnehtivat Harjua pehetyneeksi sosiaali- ja terveyspuolen asioihin ja pitkän kokemuksen ansiosta hänellä on tiedotteen mukaan hyvät kontaktit muihin Lapin poliittisiin päättäjiin mikä on tärkeää, kun halutaan puolustaa Itä-Lapin asioita tulevassa aluevaltuustossa. Lisäksi hänellä on hyvät kontaktit myös SDP:n johtohenkilöihin mikä on tärkeä vaikutuskanava aluevaltuutetulle.

Ennusteet lupaavat Lapin demareille 9-10 paikkaa aluevaltuustoon ja tähän joukkoon pääsemisessä hänellä on todella hyvät mahdollisuudet. Tiedotteessa kerrotaan Harjun nauttivan luottamusta yli puoluerajojen.

Lapin Sosialidemokraattisen Piirin sääntömääräinen syyspiirikokous pidetään hotelli Luostotunturin tiloissa 27.-28.11.