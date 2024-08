Marttinen ryöpytti rajusti SDP:tä – kertoi myös valmiudesta lisäsopeutustoimiin

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ryöpytti voimakkaasti SDP:tä puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kuopiossa pitämässään puheessa. Marttinen ilmoitti kokoomuksen olevan valmis myös lisäsopeutustoimiin. Demokraatti Demokraatti

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on tänään koolla Kuopiossa ja huomenna Joensuussa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen julisti hallituksen toimivan “vastuullisen politiikan linjalla”.

– Ero Marinin vasemmistohallituksen aikaan. on kuin yöllä ja päivällä.

Hän kuvasi Suomen talouden tilannetta vakavaksi. Talous ei ole reaalisesti kasvanut 15 vuoteen. Velkaa on paljon.

– Kun talous on rakentunut kituliaalle kasvulle, vuosi vuodelta isommiksi revenneille alijäämille ja paisuville velkakannoille, kyky pitää huolta ihmisistä ja turvallisuudestamme on vaarantunut. Valtion velkaura tarkoittaa uhkaavaa konkurssiuraa myös kouluille, terveydenhuollolle, turvallisuudelle ja hoivalle. Siksi me kannamme huolta taloutemme tilasta.

– Yli 15 vuoden taloudellista korpivaellusta ei käännetä vuodessa. Sitä ei käännetä kokonaan edes yhdessä vaalikaudessa. Meillä on edessämme vuosien työ.

Marttinen sanoi, että “mikään määrä opposition kasvutoiveita ei ohita sitä tosiasiaa, että säästöjä on tehtävä”. Hallitus on sopinut tähän asti yhteensä 9 miljardin sopeutustoimista.

– Jos velkaantumisen taittaminen sitä vaatii, niin kokoomuksella on valmius päättää myös uusista lisäsopeutustoimista.

MARTTISEN mukaan ensi viikon budjettiriihessä on tärkeintä viedä jokainen hallituksen jo sopima säästöpäätös

budjettiin.

– Tämän budjettiriihen keskiössä on hallituksen päätösten toimeenpaneminen.

Marttisen mukaan ensimmäiset merkit näyttävät, että hallituksen päätökset vaikuttavat.

– Lukuisten talousasiantuntijoiden mukaan taloussuhdanteen pohja olisi nyt käsillä ja ensi vuonna Suomen talous ja työllisyys kääntyisivät kasvuun. Näkymä paremmasta on edessä.

Marttisen mukaan myös kasvun vauhdittamista tarvitaan. Hän luetteli hallituksen kasvutoimia.

Hän kehui myös paikallisen sopimisen laajentamista ja sanoi hallituksen parantavan pk-yritysten mahdollisuutta tarjota työtä ja investoida Suomeen.

– Paikallisen sopimisen lisääminen on tämän vaalikauden yksi tärkeimmistä lainsäädäntöesityksistä.

Ei ole liioittelua todeta, että tämä hallitus on Suomen historian yritysmyönteisin.

MARTTISEN mielestä hallitus ei ole unohtanut myöskään työntekijöiden ääntä.

– Päinvastoin. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on jo ilmoittanut, että hallitus käynnistää selvitystyön henkilöstön hallintoedustuksen vahvistamisesta jo tänä syksynä. Suomen työelämä ei tarvitse vastakkainasettelua, vaan yhteistyötä ja yhdessä tekemistä.

Muita asioita Marttinen ei tällä kohdalla maininnut.

Hallituksen kehysriihessä päättämää puhtaiden teollisten investointien verokannustinta Marttinen kuvasi hallituksen yhdeksi merkittävimmist kasvutoimista.

– Jos Suomi kotiuttaa näistä investoinneista edes osan, on niiden vaikutus aluetalouteen, kasvuun, työllisyyteen hyvin merkittävä.

Marttisen mukaan kasvupolitiikan kunnianhimon tasoa on myös nostettava.

– Pääministeri Orpo on luvannut käynnistää työn, jossa ensi kevään kehysriiheen haetaan uusia kasvutoimia hallituksen päätettäväksi.

PUHEENSA loppupuolella Marttinen käytti aikaa myös opposition moittimiseen.

– Valitettavasti viimeisen vuoden aikana, kun olen kuunnellut vasemmisto-opposition kollegojeni puheenvuoroja, on käynyt selväksi, että on liimautunut Suomen uudistamisessa jalka jarrulle.

Poikkeuksellisen rajua kritiikkiä sai ennen kaikkea SDP.

– SDP on viimeisen vuoden aikana esittänyt lähes kaikkien hallituksen päätösten, rakennetoimien ja säästöjen perumista tai lykkäämistä. Ei ihme, että Suomella on ollut vaikeaa päästä talouden kasvuun kiinni. Tämä rakenteiden uudistaminen tähän päivään on ollut suomalaiselle vasemmistolle täysin mahdoton ajatus.

– Nyt oppositiossa SDP on jatkanut Marinin tulipunaisella talouspolitiikan linjalla. Keväällä SDP:n ehdottama yli kolmen miljardin euron veronkiristysohjelma olisi karkeaa soraa Suomen talouskasvulle. Lindtmanin veroraippa osuisi julmasti juuri suomalaisiin yrittäjiin, jotka työllistävät ja investoivat tässä maassa. Lindtmanin demarit ovat itse asiassa hämmästyttävän taitavia myös keksimään jokaiseen ongelmaan ratkaisuksi aina uuden veron säätämisen, Marttinen myllytti.

– Tämä Lindtmanin veroraippa sivalsi viimeisimpänä SDP:n väläyttämän uuden maakuntaveron muodossa.

Marttinen syytti vasemmisto-oppositiota vaihtoehdottomuudesta.

– Tähän mennessä SDP:n ehdotukset ovat tähän mennessä alkaneet johdonmukaisesti näillä sanoilla: ”perutaan, lykätään, jätetään tekemättä”.