Marttinen Ylellä: Ulkomailta palaaville veroporkkana

Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan hallitus valmistelee ulkomailta Suomeen palaaville työntekijöille määräaikaista verokannustinta. Marttinen kertoi asiasta Ylen lauantain Ykkösaamussa. Demokraatti Demokraatti

Ministeri puhui Ykkösaamussa nuorten akateemisten aivovuodosta ulkomaille, jonne he opintojen jälkeen myös työllistyvät.

– Olemme päättäneet, että ne suomalaiset, jotka ovat muuttaneet ulkomaille tekemään töitä, niin he saavat erityisen määräaikaisen verokannustimen, jos he palaavat tekemään töitä Suomeen, Marttinen sanoi.

– Tämä on tällä hetkellä valmistelussa ja tulee eduskuntaan vielä tämän syksyn aikana päätettäväksi.

MARTTISEN mukaan esitykseen on tulossa ehdoksi muun muassa tietty ulkomailla asuttu vuosimäärä.

– Sitten, kun he palaavat Suomeen, niin tietyillä ehdoilla on mahdollista saada veroporkkana.

Hän ei kuitenkaan täsmentänyt valmistelussa olevan esityksen ehtoa tarkemmin.