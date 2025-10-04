Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

4.10.2025 07:58 ・ Päivitetty: 4.10.2025 07:59

Marttinen Ylellä: Ulkomailta palaaville veroporkkana

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Matias Marttinen (kok.) eduskunnassa 17. syyskuuta.

Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan hallitus valmistelee ulkomailta Suomeen palaaville työntekijöille määräaikaista verokannustinta. Marttinen kertoi asiasta Ylen lauantain Ykkösaamussa.

Demokraatti

Demokraatti

Ministeri puhui Ykkösaamussa nuorten akateemisten aivovuodosta ulkomaille, jonne he opintojen jälkeen myös työllistyvät.

– Olemme päättäneet, että ne suomalaiset, jotka ovat muuttaneet ulkomaille tekemään töitä, niin he saavat erityisen määräaikaisen verokannustimen, jos he palaavat tekemään töitä Suomeen, Marttinen sanoi.

– Tämä on tällä hetkellä valmistelussa ja tulee eduskuntaan vielä tämän syksyn aikana päätettäväksi.

MARTTISEN mukaan esitykseen on tulossa ehdoksi muun muassa tietty ulkomailla asuttu vuosimäärä.

– Sitten, kun he palaavat Suomeen, niin tietyillä ehdoilla on mahdollista saada veroporkkana.

Hän ei kuitenkaan täsmentänyt valmistelussa olevan esityksen ehtoa tarkemmin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
3.10.2025
SAK: Työmarkkinarikollisuus on sairaus – tässä vastalääkkeitä sille
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
3.10.2025
SDP:n Räsänen: Alv-nostolla hallitus sai, mitä tilasi – ”Taas yksi itse aiheutettu ongelma lisää”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
3.10.2025
Arvio: Juha Itkosen romaanin hyvistä aineksista tulee valkokankaalla Vaahtera-siirappia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU