Matias Mäkynen: ”Tähän tulisi saada Petteri Orpon vastaus”

SDP:n johtama hallitus on ottanut tietoisia askeleita uuteen suuntaan tekemällä panostuksia koulutukseen kaikilla koulutusasteilla, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen, joka huomauttaa tiedotteessaan, että parlamentaarisesti on sovittu lisäksi keinoista, joilla TKI-rahoitus nostetaan Suomessa neljään prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.

– SDP:lle on ollut itsestään selvää, että ei ole viisasta toistaa Sipilän hallituksen virheitä leikkaamalla koulutuksesta. Koulutus ja tutkimus ovat nimittäin talouden kovaa ydintä.

Vuonna 2000 korkeasti koulutettujen nuorten aikuisten osuus oli vielä OECD-maiden korkeimpien joukossa, mutta vuonna 2021 Suomi on pudonnut keskitason alapuolelle. Samoin koko aikuisväestön suhteellista koulutustasoa mitattaessa Suomi on siirtynyt OECD-maiden ylimmästä neljänneksestä maiden keskiryhmään. Myös tutkimus- ja kehitysrahoituksessa on menty alaspäin, Mäkynen muistuttaa.

– 2010-luvulla väitettiin, ettei koulutukseen tai tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan ole varaa investoida, koska valtio velkaantuu. Tämä oli lyhytnäköistä politiikkaa. Nyt näemme näiden poliittisten valintojen seuraukset: valtio velkaantui joka tapauksessa, mutta sen lisäksi meillä on osaajapula ja vakavien ongelmien kanssa painiva koulujärjestelmä.

MÄKYNEN näkee, että SDP:tä on kritisoitu tällä hallituskaudella siitä, että se on halunnut panostaa koulutukseen ja tutkimukseen.

– Tosiasiassa meillä ei ole varaa olla panostamatta näihin. Jos jätämme investoinnit tekemättä, talouskasvu hidastuu, olemme tulevaisuudessa köyhempiä ja voimme huonommin. Suomi menestyy vain osaamisella.

Mäkysen mukaan kyse on arvovalinnoista, mutta myös viisaasta talouspolitiikasta. Panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja kehitystoimintaan ovat tulevaisuusinvestointeja, jotka luovat edellytykset talouskasvulle.

Arvion mukaan T&K-rahoituslain eteneminen vaatii 260 miljoonaa ja koulutusaloituspaikkojen lisääminen 200 miljoonaa vuodessa.

– Myös kokoomus on sanonut sitoutuvansa näihin investointeihin. Epäselväksi tosin jää, miten kymmenen miljardin leikkauksia ajava kokoomus tämän toteuttaisi. Syntyy väistämättä ajatus, että kokoomus antaa jälleen vaalien alla koulutuslupauksen, mutta ajaa hallituksessa koulutusleikkauksia. Tähän tulisi saada Petteri Orpon vastaus.

Mäkysen mukaan SDP:n tavoitteena on, että Suomi on tulevaisuudessakin sivistykseen ja korkeaan osaamiseen nojaava hyvinvointivaltio.

– Se tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla rohkeutta tehdä tarvittavat panostukset koulutukseen ja tutkimukseen. SDP on tähän valmis.