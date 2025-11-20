Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.11.2025 08:11 ・ Päivitetty: 20.11.2025 08:23

Matias Mäkynen vaatii Marinin hallituksen taloudenpitoa arvioineeseen raporttiin oikaisua

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kansanedustaja Matias Mäkynen (sd.) vaatii keskiviikkona julkaistuun Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) raporttiin oikaisua.

Demokraatti

Demokraatti

Raportti ruoti Sanna Marinin (sd.) hallituksen talouspolitiikkaa ja totesi hallituksen tuolloin lisänneen menoja enemmän kuin esimerkiksi koronakriisin tai Ukrainan sodan seurauksien hoitaminen olisi edellyttänyt. Raportin mukaan hallitus myös kasvatti menoja pysyvästi miljardeilla. Mäkysen mukaan VTV:n raporttia käsiteltiin julkisuudessa väärien tietojen pohjalta.

Myös valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä oikoo osaa raportin perusteella syntyneistä käsityksistä torstain Helsingin Sanomissa.

– Raportissa on tarkasteltu vain valtion budjetin kehitystä vuoteen 2024 asti, mutta ei päätöksiä, jotka budjetin taustalla ovat. Siksi raportissa ja sitä koskevassa uutisoinnissa on ainakin kolme virhettä, Mäkynen sanoo tiedotteessaan.

– VTV:n raporttia ja sitä koskevaa uutisointia on oikaistava. Ensinnäkin VTV on lukenut muihin kuin kriisinhoitoon liittyviksi kuluiksi esimerkiksi kuntien ja kulttuurilaitosten tukemisen pandemiassa, rajavartiolaitoksen tukemisen tai ukrainalaisten vastaanottamiseen liittyvät kustannukset Venäjän hyökättyä Ukrainaan sekä energiaan liittyvät investoinnit, jotka laitettiin liikkeelle energiakriisissä.

Koska raportin tarkastelu päättyy vuoteen 2024, VTV on Mäkysen mukaan lukenut pysyviksi myös menoja, jotka ovat määräaikaisia. Mäkynen huomauttaa, että Marinin hallituksen päätöksiksi on raportissa luettu myös aiempien hallitusten päätöksiä kuten erilaisia liikennehankkeita sekä automaattisia menojen nousuja, kuten inflaation myötä tehtyjä isoja indeksitarkistuksia.

VTV:N vanhempi ekonomisti antoi keskiviikon kommenteissaan Mäkysen mielestä ymmärtää, että VTV:n mielestä kuntien tai kulttuurilaitosten tukeminen ei liittynyt kriisien hoitoon ja näin ollen ollut perusteltua, mutta puolustusmenojen lisäykset olivat. Mäkynen pitää menolisäysten arviointia poliittisena kysymyksenä.

– VTV:n arvioissa näyttää unohtuvan, että pandemian aikaan kunnat vastasivat vielä sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta. Tuimme kuntia, jotta pandemian takia kasvavat sote-menot eivät johtaisi irtisanomisiin muissa palveluissa, kuten kouluissa. Rajoitustoimenpiteiden takia kouluja ja kulttuurilaitoksia suljettiin. Konkurssien välttämiseksi kulttuurilaitoksia oli välttämätöntä tukea. Kuntia tuettiin myös koronan jälkihoidossa, mutta osa kunnista käytti mielenterveyspalveluiden ja koulutuksen vahvistamisen sijaan rahoitusta oman tuloksena parantamiseen, mihin sitä ei ollut tarkoitettu, Mäkynen sanoo.

Myös nykyiset hallituspuolueet kokoomus ja perussuomalaiset kannattivat kriiseissä tehtyjä menolisäyksiä Mäkysen mukaan järjestelmällisesti. Ne olivat mukana niin yritysten kuin kuntien tukemisessa ja esittivät useissa käsittelyissä suurempia menolisäyksiä varsinkin yritysten tukemiseen.

Riikka Purralla ja Petteri Orpolla ei ole mitään varaa arvostella Marinin hallitusta talouspolitiikasta. He olivat tukemassa kriisiaikojen päätöksiä. Heidän kannattaisi syiden vierittelyn sijaan keskittyä oman talouspolitiikkansa korjaamiseen. Itse aiheuttamansa työttömyyskriisin takia he ovat velkaantumassa enemmän, kuin pandemian ja energiakriisin hoitanut Marinin hallitus.

