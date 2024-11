Matias Mäkynen: Yksi kysymys nousee yli muiden tällä hetkellä kaikkialla

Perustuslain mukaan valta Suomessa kuuluu kansalle. Ei eduskunnalle, kansanedustajille, hallitukselle tai ministereille. Matias Mäkynen SDP:n varapuheenjohtaja, Vaasa

Tämän demokratian perusperiaatteen toteutumiseksi kansanedustajien tärkeä tehtävä on pitää yhteyttä alueensa kansalaisiin ja tietää, miten vaalipiirissä menee.

Vaasan vaalipiirissä SDP:n kansanedustajat ovat jo vuosien ajan kiertäneet vuosittain kaikki kunnat. Jutta Urpilaisen lähes 10 vuotta sitten alkanut tapa otettiin Jutan siirryttyä komissaariksi minun ja Kim Bergin yhteiseksi perinteeksi.

Tietääksemme olemme ainoat kansanedustajat, jotka systemaattisesti joka vuosi kiertävät kaikki vaalipiirinsä kunnat. Kierrämme tapaamassa kuntien johtoa ja työntekijöitä, yrityksissä ja yleisötilaisuuksissa.

Tänä syksynä olemme ensimmäistä kertaa ottaneet mukaan myös toisen asteen oppilaitokset, joissa kerromme eduskunnan toiminnasta ja kansanedustajien työstä ilman puoluepolitiikkaa. Parasta antia ovat nuorten kysymykset, jotka ovat todella fiksuja ja ajankohtaisia

Ensi maanantaina saamme taas valmiiksi kuntakiertueen tälle vuodelle. Maanantaina kiertue päättyy Ilmajoen, Kurikan, Kauhajoen, Karijoen ja Isojoen kierrokseen. Suupohjan yleisötilaisuus on tänä vuonna pitkästä aikaa Isojoella.

Onnemme on, että pohjalaismaakunnissa seistään usealla vahvalla tukijalalla.

KUNTAKIERTUEEN perusteella voi sanoa, että vaikka ajat ovat taloudellisesti hankalat, pohjalaismaakunnissa on toivoa ja tekemisen meininkiä.

Työllisyys on pysynyt verrattain hyvänä ja vaikka yritysten tilanne on hiljaisempi kuin pari vuotta sitten, töitä on edelleen hyvin ja osa yrittää edelleen löytää tekijöitä.

Viimeisen kahden vuoden aikana olemme kiertäneet erityisesti pohjalaisia talotehtaita, joissa rakennusalan vaikea tilanne näkyy. Konkursseilta, irtisanomisilta ja lomautuksilta ei ole vältytty meilläkään.

On kuitenkin ollut huojentavaa nähdä, että hiljaisemmista ajoista huolimatta on myös talotehtaita, joissa linjastot pyörivät kuten esimerkiksi Alavudella ja Kannuksessa. Varsinkin ne, jotka ovat onnistuneet laajentamaan myyntiään Suomen ulkopuolelle, ovat pystyneet helpottamaan Suomen markkinan pysähtymisestä koituvaa haittaa.

Onnemme on, että pohjalaismaakunnissa seistään usealla vahvalla tukijalalla. Akku- ja vetyalan investoinnit edistyvät niin Vaasassa, Kokkolassa, Kaustisella kuin Kristiinankaupungissa.

Tekoälyn yleistyminen näkyy datakeskusten alihankintayrityksissä vahvana vetona. Tuuli- ja aurinkovoimalarakentaminen tuo energian rinnalla työtä ja kiinteistöverotuloja myös pieniin kuntiin.

Ihmiset ovat huolissaan terveyspalveluistaan ja hyvinvointialueiden tilanteesta.

SUHTEESSA kuntakokoon eniten tähän mennessä tuulivoimaa on hyödynnetty vaalipiirin vastakkaisilla reunoilla Lestijärvellä ja Kristiinankaupungissa, joissa kiinteistöverotuotto vahvistaa reippaasti kuntatalouden pohjaa.

Onkin välttämätöntä, että kunnat saavat pitää oman alueensa kiinteistöverot myös jatkossa, eikä tuloja ruveta jakamaan kuntien välillä. Muuten vihreä siirtymä pysähtyy.

Riippumatta siitä, vierailemmeko oppilaitoksessa, teollisuusyrityksessä, kahvilassa vai kunnantalolla, yksi kysymys nousee yli muiden tällä hetkellä kaikkialla.

Ihmiset ovat huolissaan terveyspalveluistaan ja hyvinvointialueiden tilanteesta. Hoidon saatavuuden varmistaminen onkin tärkein terveisenne niin hyvinvointialueille kuin eduskuntaan.

Kirjoittaja on SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Vaasasta.