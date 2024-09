Matias Marttisella on ikävä vanhaa SDP:tä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen kaipaa “vanhaa valtionhoitajapuoluetta”. Demokraatti Demokraatti

Marttinen piti kokoomuksen ryhmäpuheen eduskunnan keskustellessa valtion talousarviosta ensi vuodelle.

Marttisen mukaan hallitus ei ole saanut minkäänlaista vastakaikua Suomen uudistamiseen eduskuntasalin vasemmasta laidasta.

– SDP on valinnut talouspolitiikan linjakseen toistaa vanhaa reseptiään: perutaan, lykätään, siirretään. Vanhaa valtionhoitajapuoluetta on ikävä.

Marttinen väitti puheessaan, että SDP tarjoaa suomalaisille vain rajuja veronkorotuksia ja lisää velkaa.

– (SDP:n puheenjohtaja Antti) Lindtmanin yli 3 miljardin veroraippa olisi myrkkyä Suomen talouden kasvulle. Suomella ei ole yksinkertaisesti varaa SDP:n jarrupolitiikalle.

Marttinen muistutti myös, että säästöjen lisäksi Suomi tarvitsee nyt taloutemme vahvaa kasvua.

Marttisen mukaan Suomen talouden syviä ongelmia ei pystytä korjaamaan vuodessa, mutta parempaa näkymää on jo edessä.

– Suomen talouden syviä ongelmia ei pystytä korjaamaan vuodessa. Uudistamistyö on vielä pahasti kesken. Näkymää paremmasta on kuitenkin edessä. Valtiovarainministeriön eilisen ennusteen mukaan talous ja työllisyys kääntyvät ensi vuonna kasvuun. Suomella on edessään hyvä tulevaisuus, kun jatkamme taloutemme uudistamista.