Matkailuyrittäjät eivät jarruttele kohun takia – neuvottelut Mänttä-Vilppulan rakennushankkeesta tutun liikemiehen kanssa jatkuvat

Mänttä-Vilppulan rakennushankkeesta noussut kohu ei ole ainakaan toistaiseksi jarruttanut italialaisrahoittajan muiden suomalaiskumppanien hankkeita Tahkolla ja Luumäellä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Ei ole ilmennyt mitään sellaista, mistä pitäisi olla huolestunut, sanoo Luumäen matkailuhanketta suunnittelevan Golden Lake Villas -yhtiön toimitusjohtaja Markku Rusanen.

Italialainen liikemies Francesco Osanna neuvottelee yhteensä noin 50 miljoonan euron investoinneista Luumäelle ja Tahkolle. Mänttä-Vilppulaan Osanna on sopinut sadanmiljoonan euron rahoitusjärjestelystä, jonka yksityiskohtia useat kuntatalouden asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet julkisuudessa. Hankkeesta on jätetty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Toisin kuin Mänttä-Vilppulassa, Luumäellä ja Tahkolla kunta ei ole hankkeissa osapuolena, vaan niistä on neuvoteltu yksityisten matkailuyrittäjien kanssa.

Luumäellä Osanna on neuvotellut noin 25 miljoonan euron rahoituksesta Golden Lake Villasin kanssa. Suomalaisyrityksen omistamalle tonttialueelle on kaavailtu muun muassa kylpylähotellia.

Rusanen ei halua avata rahoitusjärjestelyn yksityiskohtia.

– Meillä on neuvottelut edelleen kesken, ja kaikki on mennyt hyvässä hengessä, hän sanoo.

Rusasen mukaan hankkeessa on selvitetty Osannan ja tämän yritysten taustoja ”eri lähteistä” ja Osannan toimintaan on täysi luottamus.

Osannan taustat ovat herättäneet kysymyksiä, sillä julkisten tietojen pohjalta hänen liiketoimensa jäävät epäselviksi eikä ole löytynyt projekteja, joita hän olisi vienyt todistettavasti maaliin.

Osanna ei ole vastannut STT:n haastattelupyyntöihin.

Osannan yrityksellä osoite Luumäen kunnantalolla

Luumäen kunta ei ole selvitellyt Osannan taustoja, koska ei ole hankkeessa osapuolena. Kunnan hallintojohtajan Kaisa Kausto-Uskin mukaan hanketta koskeva kaava on ollut olemassa jo aiemmin ja se on Rusasen yrityksen hallinnassa.

Kunnan johdossa Osanna tunnetaan kuitenkin vuokralaissuhteen kautta. Osanna on vuokrannut kunnalta yhden toimistohuoneen. Tästä syystä Osannan Suomeen perustaman yrityksen Osanna ACI Finlandin osoite on sama kuin Luumäen kunnantalolla.

– Meidän ainoa suhteemme (Osannaan) on tämä vuokrattu toimistotila, ja siinäkään käsitykseni mukaan ei ole ollut minkäännäköisiä vuokranmaksuongelmia.

Kausto-Uskin mukaan Osannan toimistohuone on ollut käytössä vajaan vuoden verran ja sen vuokra on noin 270 euroa kuussa.

Tahkolle suunnitteilla uusia loma-asuntoja

Kuopion Tahkolla Osanna on käynyt neuvotteluja noin 20 miljoonan euron matkailuhankkeen rahoituksesta Tahko-Bungalowsin kanssa. Tarkoituksena on purkaa suomalaisyrityksen tonteilla Tahkon keskustassa sijaitsevia vanhoja loma-asuntoja ja rakentaa niiden tilalle uusia.

Tahko-Bungalowsin toimitusjohtajan Jukka Jaakkolan mukaan projekti on asemakaavavaiheessa. Jaakkola sanoo yrityksen selvittäneen Osannan taustoja kahden suomalaisen asianajotoimiston avulla.

– Kumpikin on ilmoittanut, että mitään epäilyttävää ei ole löytynyt.

Myöskään Jaakkola ei halua kommentoida tarkemmin hankkeen rahoituskuviota.

Kuopion kaupungille ei ole herännyt kysymyksiä tai selvitystarpeita hankkeen rahoituksesta, sanoo Kuopion kaupungin yritysasiamies Unto Juutinen.

– Olemme lähteneet siitä, että tämä on yrittäjän itsensä asia ja me hoidetaan se, mikä meille kuuluu. Tässä taitaa olla ihan riittävän monta selvittelevää tahoa, kun olen vähän julkisuutta seurannut.

STT–Annu Marjanen