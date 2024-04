”Me otetaan se sulta pois, me otetaan se sulta pois, niin kuin tikkarin nappaisi taaperolta, me otetaan se sulta pois.”, laulaa Samae Koskinen osuvasti yhdellä uusimmista singleistään. Piia Yli-Heikkuri Teollisuusliiton aluetoimitsija, Vaasa

Tämä saksikäsihallitus tosiaan leikkaa ahkerasti suunnilleen kaikkialta ja kaikilta, paitsi hyväosaisilta. Otetaan tikkari lapselta pois ja annetaan se sille, jolla muutenkin on jo kaikkea ja vähän ylikin.

Viimeisimpinä heikennyksinä huhtikuun alussa ovat tulleet voimaan lapsikorotusten ja sovitellun päivärahan suojaosan poistot. Jo vuoden alustahan työttömyysturvan omavastuuaika piteni seitsemään arkipäivään aiemman viiden päivän sijaan.

Jatkossa lomakorvaus jaksotetaan, mikä siirtää työttömyyspäivärahan maksamisen aloitusajankohtaa. Indeksikorotuksia työttömyysetuuksiin ei tehdä lainkaan vuosina 2024 – 2027.

Lisäksi eduskunnan käsittelyssä ovat vuorotteluvapaajärjestelmän lopettaminen, työssäoloehdon euroistaminen ja pidentäminen, ansiopäivärahan määrän porrastaminen, työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen ja muutos palkkatuella työskentelyyn siltä osin, että se ei enää kerrytä oikeutta ansiopäivärahaan.

EHKÄ pöyristynein olen ollut tämän leikkuulautaväen päätöksestä lopettaa toisen asteen maksuttomuus sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 18 vuotta.

Toisen asteen maksuttomuuden aikaansaaminen on yksi Sanna Marinin hallituksen tärkeimmistä uudistuksista. Se on mahdollistanut myös vähävaraisempien nuorten opiskelumahdollisuudet ja vienyt vanhemmilta sen stressin pois, miten oma lapsi voisi kouluttautua samoin edellytyksin kuin varakkaampien vanhempien vesa.

Luukulta toiselle, sekö on maan hallituksen saksifanien intressi?

Miten ylipäätään nämä maksut saataisiin jouhevasti toteutettua opiskelijoiden viimeiseksi opiskeluvuodeksi ilman, että niistä laskutuksista tulisi kustannuksia?

Esimerkiksi Vaasassa oppivelvollisuuden päättäneitä oli viime vuonna vajaa 750 opiskelijaa. Laskennallisesti tämä tarkoittaa noin 160 000 euron ”säästöä”, mikäli viimeinen vuosi tulisi maksulliseksi. Laihialla opintonsa päätti alle sata, jolloin kustannusvaikutus olisi alle 20 000 euroa.

Näissä summissa ei ole hintalappua sille, paljonko tämä edellä mainittu laskuttaminen maksaisi.

MONISSA perheissä painitaan jo nyt rahahuolien kanssa, jos omalla työpaikalla pyörii lomautuksia, osa-aikainen työntekijä ei vain saa kokoaikatyötä, eikä suojaosan poiston myötä ihan ”pikkukeikkoja” kannata enää edes tehdä, koska lopputulos on pahimmillaan jopa miinusmerkkinen.

Mediassa on haastateltu vähävaraisia, jotka joutuvat muuttamaan entistä pienempiin asuntoihin ja kauemmas lähipiiristään, jos asunto on laskelmien mukaan liian suuri tai liian kallis. Muuton myötä jopa lapsen koulu saattaa vaihtua.

Osatyökykyisten tilanne kurjistuu myös. Heidän työkykynsä ei riitä kokoaikatyöhön, mutta samaan aikaan pienet lisätyötunnit leikkautuvat heidän ansioturvastaan.

”Lisää niille, joil on tarpeeks, niiltä pois, joil ei mitään. On tänään taas vähän pimeempää.” Tämäkin on Koskisen tuotantoa, laulustaan Pimeempää.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton aluetoimitsija ja kuntapäättäjä Vaasasta.