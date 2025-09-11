Ulkomaat
11.9.2025 05:17 ・ Päivitetty: 11.9.2025 05:17
Media: Mielenosoittajien surmista epäillään Venäjää Ukrainassa
Ukrainassa on nimetty Venäjän valtion edustajat, joita epäillään osallisuudesta mielenosoittajien surmaamiseen Ukrainassa vuonna 2014 Maidan-vallankumouksen aikaan. Asiasta kertoo Kyiv Independent.
Epäiltyinä ovat Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n johtaja Aleksandr Bortnikov ja Venäjän sisäministeri Vladimir Kolokoltsev sekä useat heidän alaisistaan.
UKRAINAN mukaan venäläiset olivat tapahtumien aikaan Kiovassa laatimassa suunnitelmaa mielenosoitusten tukahduttamisesta. Heidän uskotaan myös aseistaneen Ukrainan turvallisuusjoukkoja. Mielenosoitusten päätyttyä venäläisten kerrotaan antaneen Venäjän passeja väkivaltaan syyllistyneille turvallisuusjoukkojen jäsenille.
Tukahdutustoimissa sai surmansa 13 ihmistä ja yli 250 loukkaantui. Mielenosoitukset johtivat lopulta Ukrainan silloisen, Venäjä-mielisen presidentin Viktor Janukovitshin pakoon maasta ja syrjäyttämiseen.
