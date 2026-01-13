Medialukutaidossa isoja eroja, luottamus toimittajiin yhä vahvaa

Pohjoismaissa ihmisten medialukutaito on hyvä, mutta ikäryhmien väliset erot ovat suuria. Asia selviää Suomen, Islannin, Ruotsin, Tanskan ja Norjan mediakasvatusviranomaisten teettämästä tutkimuksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tutkimuksen mukaan yleisesti Pohjoismaat ovat samankaltaisia.

Suurimmat erot ovat ikäryhmien välisiä. Nuoremmat ymmärtävät paremmin sosiaalista mediaa ja vanhemmat puolestaan perinteistä mediaa.

Yli 55-vuotiaista noin viidesosa ei pyri varmentamaan vääräksi epäilemänsä uutissisällön tietoa. Nuoremmat taas käyttävät enemmän strategioita virheelliseksi epäilemänsä tiedon tarkistamiseen.

Lisäksi joka kolmas 16-44-vuotiaista kokee, että uutisista on vaikea pysyä perillä.

TUTKIMUKSEN mukaan nuorten 9-15-vuotiaiden pohjoismaalaisten tärkein uutislähde on sosiaalinen media, mutta heidän luottamuksensa siihen tiedonlähteenä on heikko.

Luottamus toimittajiin ja journalismiin on lapsilla ja nuorilla vahva. Lisäksi he pitävät tv-uutisia demokratiaa edistävinä.

Pohjoismaalaisten lasten ja nuorten ymmärrys median rahoituksesta on heikompi kuin vanhemmilla ihmisillä. Noin puolet 9-15-vuotiaista tietää, että julkisen palvelun yleisradiotoiminta on verorahoitteista. Sen sijaan suuri osa uskoo, että kaupalliset mediat ovat niin ikään verorahoitteisia.

Yli 16-vuotiaista taas valtaosalla on hyvä käsitys siitä, miten eri tiedotusvälineitä rahoitetaan.

VALTAOSA yli 16-vuotiaista valtaosa tietää, miten sopimattomasta materiaalista voi ilmoittaa digialustoille. Yli 55-vuotiaista kolmannes ei tutkimuksen mukaan kuitenkaan tiennyt tästä mahdollisuudesta.

9-15-vuotiaista lapsista ja nuorista puolestaan kaksi kolmasosaa tietää, miten sopimattomasta materiaalista voi ilmoittaa digialustoille.

Alle 45-vuotiaista yksi viidestä uskoo, että Facebookilla olisi vastaava toimittaja, joka voidaan saattaa vastuuseen Facebookissa olevasta sisällöstä.