Urheilu
5.8.2026 06:40 ・ Päivitetty: 5.8.2026 06:40
Mediat: Fifa järjestää kriisikokouksen – Syynä voimakas kritiikki Infantinoa kohtaan
Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino järjestää tänään kriisikokouksen Marokon Rabatissa. Asiasta kertovat muun muassa Sky Sports ja BBC.
Koolla on Fifan johtoa, ja kokouksessa on määrä käsitellä Infantinoon kohdistunutta rajua kritiikkiä.
Kritiikki alkoi, kun Fifa kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Fifa on vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon mahdollista jatkokautta Fifan puheenjohtajana. Suomi kuuluu näihin maihin.
Viimeistään tiistaina kritiikkiä alkoi kuulua myös Fifan sisältä.
FIFAN kansainvälisen jalkapallokehityksen johtaja ja valmentajalegenda Arsene Wenger sanoi lausunnossaan, että päätös vetää hanke pois oli ”välttämätön ja kiistaton”.
Julkisuuteen on levinnyt myös Fifan pääsihteerin Mattias Grafströmin Fifan henkilökunnalle lähettämä sähköposti, jonka muun muassa uutistoimisto AFP on nähnyt. Sähköpostissaan Grafström käsitteli viime viikon ”surullista ja moitittavaa tapahtumasarjaa, joka onneksi päättyi hankkeen hylkäämiseen”.
Jordanian jalkapalloliiton puheenjohtaja, prinssi Ali bin Hussein syytti Fifaa kiristyksestä X:ssä julkaistussa pitkässä viestissään.
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Jordanian liitto on valittanut muun muassa siitä, ettei sille ole maksettu palkintorahoja pääsystä viime vuonna Arab Cupin loppuotteluun, vaikka kyseessä on Fifan alainen turnaus.
Prinssi Alin mukaan hänelle olisi suullisesti ilmoitettu, että Infantinon tukeminen uudelleenvalinnassa ”voisi auttaa jalkapalloliittoamme huomattavasti”.
THE ATHLETIC -sivusto puolestaan uutisoi, että MM-kisojen useat yhdysvaltalaiset järjestäjäkaupungit vaativat miljoonia dollareita, jotka Fifa on niiden mielestä luvannut kaupungeille.
Neljä nimettömänä pysytellyttä MM-kisakaupunkien johtajaa kertoi Athleticille, että Fifan johto olisi luvannut suullisesti kunkin kaupungin saavan miljoona dollaria avustusta muun muassa jalkapalloinfrastruktuurin rakentamiseen. Näitä rahoja ei ole kuitenkaan tullut.
Fifa myönsi samanlaisen avustuksen viime vuonna MM-seurajoukkueturnauksen järjestäjäkaupungeille.
STT/Tapio Keskitalo
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