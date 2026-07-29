Palloliitto harkitsee tukensa vetämistä Infantinon jatkokaudelta – ”En ollut uskoa korviani”

Puheenjohtaja Ari Lahden mukaan Palloliitto harkitsee tukeaan Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon jatkokaudelle uudelleen seuraavassa kokouksessaan. Fifa ilmoitti tänään suunnittelevansa osan liiketoimintansa myymistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Palloliitto ilmoitti heinäkuun puolivälissä, että se tukee Infantinon jatkokautta.

Fifa kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Lahden mukaan Fifan suunnitelma tuli ”täysin puun takaa”.

- Fifan ehdotus rikkoo hyvin voimakkaasti yhtälön, jossa tavallaan kaikki hyöty kisoista ja muista kilpailuista palautuu takaisin jalkapallon hyväksi, Lahti sanoo STT:lle.

- Jos olen ymmärtänyt oikein, ehdotuksessa hankittaisiin täysin ulkopuolisia tahoja MM-kisojen ympärille. Sitä on hyvin vaikea ymmärtää.

Esimerkiksi BBC:n mukaan Uefan jäsenliittojen on määrä pitää hätäkokous asiaan liittyen myöhemmin tällä viikolla, ja jopa MM-boikotti saattaa olla esillä.

FIFA kertoi tiistaina tiedotteessaan, että sen suunnitelmissa on perustaa 20 miljardin dollarin eli runsaan 17,5 miljardin euron arvoinen tytäryhtiö nimeltään Fifa Forward Enterprise (FFE).

Kauppalehden mukaan yksityissijoittajille myytäisiin vähemmistöosuuksia, joilla ei olisi päätösvaltaa yhtiön sisällä. Yksityissijoittajaryhmän johtajaksi odotetaan Joshua Kushnerin perustamaa Thrive Eternal -nimistä pääomasijoitusyhtiötä.

Kushner on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin veli.

Fifalla olisi enemmistöosuus ja määräysvalta FFE:ssä, mutta se toivoo keräävänsä sijoittajilta 4,2 miljardia dollaria myöhemmin tänä vuonna. Myös kansallisilla jalkapalloliitoilla olisi mahdollisuus hankkia pieni osuus yhtiöstä.

Jalkapallon kattojärjestön suunnitelma vaatii Fifan neuvoston ja jäsenliittojen enemmistön hyväksynnän. Fifa korostaa, ettei sijoittajilla olisi päätäntävaltaa esimerkiksi lajin sääntöihin ja kilpailuihin liittyen.

LAHTI ei ymmärrä, mihin Fifa tarvitsee ulkopuolisia sijoittajia.

- Fifa on hyvin vakavarainen järjestö. Se pystyy varmasti kehittämään jalkapalloa sekä kilpailutoimintaa positiivisella tavalla omin varoin kuten tähänkin asti, ja siitä saatava hyöty palautuisi täysimääräisenä lajiin.

Lahti sanoo, ettei ollut ”uskoa korviaan”, kun kuuli Fifan suunnitelmista eilen ensimmäisenä kertoneen The Times -lehden uutisesta.

Fifan suunnitelmat ulkopuolisista sijoittajista ei ole ainoa asia, minkä takia Palloliitto saattaa harkita tukeaan Infantinon jatkokaudelle uudestaan. Lahti nostaa esille yhdysvaltalaispelaaja Folarin Balogunin pelikiellon kumoamisen hiljattain päättyneissä miesten MM-kisoissa.

Pelikiellon kumoaminen herätti runsaasti huomiota, koska kävi ilmi, että Donald Trump oli ollut puhelimitse yhteydessä Infantinoon.

Lahden mukaan Palloliiton tuki Infantinon jatkokaudelle tulisi luultavasti uudelleen harkittavaksi, mikäli paljastuisi, että tämä olisi vaikuttanut riippumattoman kurinpitoelimen toimintaan.

FIFAN suunnitelmia ulkopuolisista sijoittajista Lahti kuvailee jopa ”jalkapallon sielun myymiseksi”.

- Tämä asia varmasti keskusteluttaa Palloliiton hallituksessa, kun seuraavaksi pidämme kokouksen.

Palloliiton hallituksen on tarkoitus kokoustaa elokuun puolivälin jälkeen.

- Tietoa suoraan Fifalta tai Uefalta on toistaiseksi aika vähän. Katsotaan, miten tämä kehittyy ja mitä on faktisesti ehdotettu.

STT/Tapio Keskitalo