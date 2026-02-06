Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.2.2026 13:45 ・ Päivitetty: 6.2.2026 13:49

Mediat: Presidentti Niinistöä kaavaillaan EU:n Ukraina-lähettilääksi: ”Ennakkosuosikki”

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Presidentti Niinistö Helsingin Kirjamessuilla lokakuussa 2025.

Presidentti Sauli Niinistöä kaavaillaan EU:n Ukraina-erityislähettilääksi palauttamaan suhteita Venäjään, kertoo italialainen Repubblica -lehti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sen mukaan EU haluaa yrittää rakentaa uudelleen yhteyden Venäjän presidentti Vladimir Putiniin Ukrainan sodan lopettamiseksi. Asiasta keskusteltiin eilen Pariisissa pidetyssä kokouksessa, johon osallistuivat Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Euroopan neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa.

Jutun mukaan taustalla on Macronin aloite. La Repubblica kertoo, että pöydällä on ollut useiden entisten pääministerien nimiä sekä muun muassa Saksan entisen liittokanslerin Angela Merkelin ja Euroopan keskuspankin (EKP) entisen pääjohtajan Mario Draghin nimet.

La Repubblican mukaan Niinistö on kuitenkin ennakkosuosikki.

LEHDEN mukaan tehtävään halutaan vahva persoona, entinen valtion- tai hallituksen päämies, joka kykenee pitämään puolensa Venäjän johtajan kanssa.

Jutussa kirjoitetaan, että Suomella on pitkä historia tiukoistakin suhteista Moskovaan. Lisäksi mainitaan Niinistön hyvä venäjän kielen taito ja perehtyneisyys puolustusasioihin.

Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Juttu ja otsikko päivitetty kauttaaltaan klo 15.48.

