Mediatiedot: Israel aloitti Gazan kaupungin valtausoperaation

Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo Gazan olevan nyt ”tulessa”. Mediatietojen mukaan maan asevoimat olisi aloittanut hallituksen pitkään uhkaaman operaation Gazan kaupungin valtaamiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ministeri ei suoraan vahvistanut tietoja.

Israelin sotilaat luovat Katzin mukaan nyt olosuhteita, joissa äärijärjestö Hamas kukistetaan ja järjestön panttivangit saadaan vapaiksi. Asevoimat ei peräänny ennen kuin tehtävä on suoritettu, hän lisäsi.

Uutissivusto Axios kertoi jo aamuyöllä virkamieslähteisiinsä viitaten, että Israel on aloittanut maahyökkäyksen Gazan kaupungin valtaamiseksi.

Hyökkäystoimista kertoi kaksi israelilaista virkalähdettä myös uutiskanava CNN:lle aamupäivällä Suomen aikaa.

Myös uutistoimisto AFP:n toimittajat paikan päällä ovat myös todistaneet massiivisia hyökkäyksiä Gazan kaistalla.

ISRAELIN SOTILAILLAKIN on eriäviä mielipiteitä Gazan kaupungin valtaamisen järkevyydestä.

Axiosin mukaan maan asevoimien sekä tiedustelupalveluiden johtajat olivat kehottaneet Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua olemaan aloittamatta uutta hyökkäystä.

He ovat varoittaneet, että hyökkäys voi muun muassa vaarantaa Gazassa vielä olevien panttivankien hengen ja johtaa koviin joukkojen menetyksiin. Hyökkäys voi myös johtaa heidän mukaansa siihen, että Israel joutuu ottamaan Gazan kaistan ja sen asukkaat suoraan sotilaalliseen hallintaansa.

Israelin asevoimat on kehottanut Gazan kaupungissa olevia palestiinalaisia jättämään kaupungin ja siirtymään etelää kohti niin kutsutuille humanitaarisille vyöhykkeille. Israelin asevoimien mukaan kaupungista on lähtenyt toistaiseksi noin 300 000 asukasta.

YK:n arvion mukaan Gazan kaupungissa ja sen ympärillä asuu noin miljoona palestiinalaista. YK julisti elokuussa, että Gazan kaupungin alueella on nälänhätä.

AXIOSIN lähteiden mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut Netanjahulle, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto tukee maahyökkäystä, mutta toivoo sen olevan mahdollisimman pian ohitse.

Yhden Axiosille puhuneen israelilaisen virkamiehen mukaan Rubio ei jarrutellut maahyökkäystä.

Eräs yhdysvaltalainen virkamies puolestaan sanoi Axiosin mukaan, että Trumpin hallinto antaa läheisen liittolaisensa tehdä omat päätöksensä Gazan hyökkäyksestä. Virkamies sanoi, että Netanjahu on vastuussa siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Israelin hyökkäys Gazaan on jatkunut liki kaksi vuotta. Gazalaisviranomaisten mukaan Israel on surmannut tuona aikana ainakin noin 65 000 ihmistä Gazassa. Valtaosa kuolonuhreista on ollut siviilejä. YK pitää lukuja luotettavina.

Kansanmurhatutkimuksen järjestö IAGS arvioi elokuussa hyväksymässään päätöslauselmassa, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazassa.

YK:n erityiskomitea on jo aiemmin arvioinut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

Israel aloitti sotatoimensa Gazassa sen jälkeen, kun aluetta hallitseva terroristijärjestö Hamas oli lokakuussa 2023 hyökännyt Israelin puolelle siviiliasutuksiin ja surmannut verisessä iskussaan 1200 ihmistä.