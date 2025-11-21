Mediatiedot: Poliisi epäilee vasemmistonuorten puheenjohtajaa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen kritisoi aiemmin Instagramissa israelilaisten matkailua Suomessa. Poliisi epäilee useiden medioiden mukaan Vuorista kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Muun muassa Iltalehden mukaan syynä on Vuorisen 8. marraskuuta tekemä Instagram-päivitys, jossa hän arvosteli Israelista Suomeen suuntautuvaa turismia.

Helsingin poliisi kertoi tiedotteessa perjantaina, että sille oli tullut useita rikosilmoituksia Instagram-julkaisusta, jota oli kuvailtu juutalaisvihamieliseksi.

- Poliisi suoritti esiselvityksen, ja sen perusteella aloitetaan esitutkinta, poliisi kertoi.

Poliisi ei kommentoi epäillyn henkilöllisyyttä.

VUORINEN kirjoitti päivityksessään, että ”samalla kun Israel jatkaa palestiinalaisten murhaamista ”tulitauosta” huolimatta, rakennetaan Suomessa lomakylää israelilaisille turisteille”.

Vuorinen kirjoitti myös muun muassa, että ”haluammeko todella olla turvallinen maa kansanmurhaa suorittavan valtion kansalaisille matkustaa”.

Hän viittasi kirjoituksessaan Rovaniemellä rakenteilla olevaan lomakylään, josta hänen mukaansa israelilainen matkatoimisto omistaa neljänneksen.

Vuorinen kertoi muun muassa Helsingin Sanomille perjantaiaamulla, ettei poliisi ole ollut häneen vielä yhteydessä. Hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää.