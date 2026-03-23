Ulkomaat

23.3.2026 14:06 ・ Päivitetty: 23.3.2026 15:16

Mediatiedot: Unkari vuotanut jo vuosia EU-kokousten tietoja Venäjälle

AFP / LEHTIKUVA
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov (vas.) ja Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto tapasivat Makedoniassa marraskuussa 2023.

EU-komissio on huolissaan mediatiedoista, joiden mukaan Unkari olisi toimittanut luottamuksellista informaatiota EU:n kokouksista Venäjälle.

Yhdysvaltalaisen Washington Post -lehden mukaan Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto on jo vuosien ajan ollut läheisesti yhteydessä Venäjän ulkoministeriin Sergei Lavroviin ja informoinut häntä tiiviisti EU-kokouksien tapahtumista.

EU-komission mukaan jäsenmaiden keskinäiset luottamukselliset suhteet ovat perustavanlaatuisen tärkeitä unionin toiminnan kannalta. Komissio odottaakin Unkarilta selvitystä esiin nousseista tiedoista.

Washington Post perustaa artikkelinsa useilta eurooppalaisilta turvallisuuslähteiltä saamiinsa tietoihin. Lehden mukaan Szijjarto on ollut usein puhelinyhteydessä Lavroviin jopa EU-maiden ministerikokousten tauoilla.

Washington Postin mukaan Szijjarto on vieraillut Moskovassa 16 kertaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022. Viimeksi Szijjarto kävi Moskovassa kuluvan kuun alussa, missä yhteydessä hän tapasi myös presidentti Vladimir Putinin.

Unkarilla on ollut EU-maista kaikkein läheisimmät suhteet Venäjään. Maa on viime aikoina jarruttanut EU:n 90 miljardin euron lainapakettia Ukrainalle ja uusinta Venäjän vastaista pakotepakettia vedoten Druzhba-öljyputkea koskevaan kiistaan Ukrainan kanssa.

PUOLAN pääministerin Donald Tuskin mukaan Washington Postin tiedot eivät ole missään määrin yllättäviä.

- Meillä on ollut epäilyksiä tästä jo pitkän aikaa. Tämä on yksi syy, miksi puhun EU-kokouksissa vain kuin se on aivan välttämätöntä, ja silloinkin puhun vain sen verran kuin on välttämätöntä, Tusk kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Szijjarton mukaan Washington Postin juttu on valeuutinen.

- Te kerrotte valheita tukeaksenne Tisza-puoluetta ja saadaksenne Unkariin sotaa kannattavan nukkehallituksen. Sitä ette tule saamaan!, Szijjarto kirjoittaa X:ssä.

Tizsa-puolue on Unkarin pääministerin Viktor Orbanin Fidesz-puolueen keskeisin haastaja Unkarissa huhtikuun puolivälissä järjestettävissä parlamenttivaaleissa. Tisza-puolue on ollut riippumattomissa kannatuskyselyissä Fidesziä suositumpi.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 17.16.

