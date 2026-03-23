Mediatiedot: Unkari vuotanut jo vuosia EU-kokousten tietoja Venäjälle

Yhdysvaltalaisen Washington Post -lehden mukaan Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto on jo vuosien ajan ollut läheisesti yhteydessä Venäjän ulkoministeriin Sergei Lavroviin ja informoinut häntä tiiviisti EU-kokouksien tapahtumista.

EU-komission mukaan jäsenmaiden keskinäiset luottamukselliset suhteet ovat perustavanlaatuisen tärkeitä unionin toiminnan kannalta. Komissio odottaakin Unkarilta selvitystä esiin nousseista tiedoista.

Washington Post perustaa artikkelinsa useilta eurooppalaisilta turvallisuuslähteiltä saamiinsa tietoihin. Lehden mukaan Szijjarto on ollut usein puhelinyhteydessä Lavroviin jopa EU-maiden ministerikokousten tauoilla.

Washington Postin mukaan Szijjarto on vieraillut Moskovassa 16 kertaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022. Viimeksi Szijjarto kävi Moskovassa kuluvan kuun alussa, missä yhteydessä hän tapasi myös presidentti Vladimir Putinin.